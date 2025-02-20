Samanyolu Haber /Gündem / Lütfü Savaş’tan bir hamle daha, CHP'den ihracına itiraz etti /20 Şubat 2025 18:28

Lütfü Savaş’tan bir hamle daha, CHP'den ihracına itiraz etti

CHP’den ihraç edilen Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yeni bir adım daha attı. Lütfü Savaş, disiplin cezasının iptali ve ihraç kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu.

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Dün eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın 'şaibe' iddiasıyla soruşturma başlatılan CHP Kurultayı'nın iptaline ilişkin açtığı davada mahkeme 'Yönetim görevden uzaklaştırılsın' talebinin reddedildiğini açıklamıştı. Lütfü Savaş’tan yeni bir hamle daha geldi.

İHRACININ KALKMASINI İSTEDİ

11 Aralık 2024'te CHP’den ihraç edilen Lütfü Savaş, disiplin cezasının iptalini ve ihraç kararının kaldırılmasını talep ederek, Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

'PARTİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI'

Savaş'ın mahkemeye başvurduğu dilekçede, disiplin cezasının parti tüzüğü ile Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı olduğu belirtildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: 'Tüm dosya kapsamı, deliller, şikayet ve savunmalar birlikte değerlendirildiğinde' denilmiş ise de savunma talepli yazıda şikayetin tam olarak ne olduğu veya neye istinaden yapıldığı, yani isnadın tam olarak ne olduğu net bir biçimde ortaya konulmamıştır.
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