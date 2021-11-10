Samanyolu Haber /Gündem / Lütfü Türkkan’ın küfrettiği Tahir Gürmen, Akşener’e küfürden hapis cezası almış! /10 Kasım 2021 19:08

Lütfü Türkkan’ın küfrettiği Tahir Gürmen, Akşener’e küfürden hapis cezası almış!

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de küfür ettiği şehit yakını Tahir Gürmen’in Meral Akşener’e ağıza alınmayacak küfürler savurduğu için hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

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Halk TV’de yayınlanan ‘Konuşmasak Olmaz’ programında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, 5 Kasım’da Bingöl’ü ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i şehit yakını olduğunu belirterek protesto eden Tahir Gürmen’in Akşener’e ettiği küfür ve hakaretler nedeniyle Kasım 2020’de hapis cezası aldığını söyledi.
 


Meral Akşener’e ağıza alınmayacak küfürler eden Tahir Gürmen’e Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hapis cezası verdiğini daha sonra hapis cezasının para cezasına çarptırıldığını belirten İsmail Saymaz, Tahir Gürmen’in Akşener’e açıkça garezi olduğunu kaydetti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptırdığı Saray’ı araştırma merkezi yapacağını söyleyen Meral Akşener’in sözlerinin altına ağaza alınmayacak sözler yazan Tahir Gürmen’in sosyal medya paylaşımlarını ekrana yansıtan İsmail Saymaz, Gürmen’in bulunduğu yerden özellikle Bingöl’e gelerek Akşener’i protesto eylemini gerçekleştirdiğini söyledi.

Tahir Gürmen’in kardeşi İsa Gürmen’in Bingöl’de bir köyde çobanlık yaparken PKK’nın döşediği mayına basması sonucu 17 yaşında şehit düştüğünü kaydeden İsmail Saymaz, Lütfü Türkkan’ı en ağır şekilde kınadığını belirtti.
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