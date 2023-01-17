Samanyolu Haber /Dünya / Lützerath direnişine katılan Greta Thunberg gözaltına alındı /17 Ocak 2023 21:04

Lützerath direnişine katılan Greta Thunberg gözaltına alındı

Almanya'nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevreci aktivistler, bugünkü eylemleri sırasında atlı polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Polis, maden sahasına doğru yürüdükleri sırada göstericilere cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti; aralarında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu bazı eylemcileri gözaltına aldı.

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Kıyafetleri çamur içinde kalan Thunberg, polis çemberinde diğer aktivistlerle yemek yerken görüntülenmişti.

Polis gelişmeleri izleyen gazetecilere de müdahale etti.

Atlı polisin cop ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinden olayları görüntülemek isteyen basın mensupları da etkilendi. Türk medyası için çalışan serbest foto muhabiri Kadir İlboğa polisin müdahalesi sırasında hafif yaralandı.

Atlı polisin bir çevrecinin üzerinden geçmesini görüntüleyen ve üzerinde basın yeleği bulunan İlboğa görüntülenmekten rahatsız olan polisin kendisine üç kez copla vurması sonucu yere düştü.


Almanya'da kömür üretimi kısa vadede artacak Almanya hükûmeti 2030'a kadar kömürle çalışan termik santralleri kapatma kararı almıştı.

Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'dan doğal gaz alımını durduran Almanya, enerji arzını güvence altına almak için alternatif arayışına girdi.

Hükumet, bazı kömür santrallerini tekrar şebekeye bağlama ve kapatılması planlanan bazı santrallerin ömrünü uzatma kararı aldı.
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