Lützerath direnişine katılan Greta Thunberg gözaltına alındı

Kıyafetleri çamur içinde kalan Thunberg, polis çemberinde diğer aktivistlerle yemek yerken görüntülenmişti.Polis gelişmeleri izleyen gazetecilere de müdahale etti.Atlı polisin cop ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinden olayları görüntülemek isteyen basın mensupları da etkilendi. Türk medyası için çalışan serbest foto muhabiri Kadir İlboğa polisin müdahalesi sırasında hafif yaralandı.Atlı polisin bir çevrecinin üzerinden geçmesini görüntüleyen ve üzerinde basın yeleği bulunan İlboğa görüntülenmekten rahatsız olan polisin kendisine üç kez copla vurması sonucu yere düştü.Almanya hükûmeti 2030'a kadar kömürle çalışan termik santralleri kapatma kararı almıştı.Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'dan doğal gaz alımını durduran Almanya, enerji arzını güvence altına almak için alternatif arayışına girdi.Hükumet, bazı kömür santrallerini tekrar şebekeye bağlama ve kapatılması planlanan bazı santrallerin ömrünü uzatma kararı aldı.