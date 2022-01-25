Samanyolu Haber /Gündem / [M.Ertuğrul İncekul] Erdemli yürek: Hrant Dink /25 Ocak 2022 15:55

[M.Ertuğrul İncekul] Erdemli yürek: Hrant Dink

“Beraber yaşadığınız farklılıkları, farklı kimlikleri yargılıyorsanız, aşağılıyorsanız bunun adı ırkçılıktır ve dünyanın en büyük insanlık suçudur“ diyordu Hrant.

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M.ERTUĞRUL İNCEKUL 

Devrimci yobazların veya dindar yobazların ülkeyi umarsızca bilinmez kara deliklere savurdukları bir talihsiz dönem. İşin ümit kıran yönü de iki kesim de bağnazlığının farkında olmaması ve tüm suçu zihinlerinde kurdukları yalancı hayallere ve kurgulara yıkmış olmaları. En akıllı dediklerinizin bile sığ yorumları ve herşeyi bilir tavırları, ülkedeki aydın boşluğunu net ortaya koyuyor. Vicdan ise aklın önünde bir rol oynuyor. Çünkü akıl insana yaptığı haksızlıkları makul, yaptığı ihanetleri masum gösteriyorsa, alet olduğu zulümlere sessiz kal diyorsa, o akıl vicdanını yitirmiş bir işe yaramazdır.

Spinoza Etika'sını okumakla, Emmanual Levinas'dan etik ve öteki üzerine referanslar vermekle Hrant Dink olunmuyor. Hrant Dink olmak için vicdanınızı ortaya koymak, amasız fakatsız hakikat ve adalet arayışı içinde olanların yanında yer almak gerekmiyor mu? 

Sesim, sazım, sözüm var benim

@ErtugrulIncekul



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