[M. Ertuğrul İncekul ] Sultan ve Aziz

Sultan ve Aziz filmi, tarihin kayıp hikayelerinden birini anlatıyor. Karşılıklı anlama, tanışma yoluyla medeniyetler kuran, savaşlar bitiren bir anlayışı işliyor.



Hikayeyi anlatan ise Akademi Ödüllü aktör Jeremy Irons. 2016'da vizyona girdi. Yazar ve yönetmen Alex Kronemer.





“Sultan ve Aziz"in hikayesi 30 yıl önce Kronemer'in İtalya'nın Assisi kentine yaptığı bir gezi sırasında Francis ve al-Kamil arasındaki karşılaşmayı tasvir eden bir Giotto freskiyle karşılaşmasıyla başlar.





Doğu-Batı çatışmasının geçmiş bir döneminde geçen film bugüne çok şey söylüyor. Biri gezgin Hıristiyan vaiz, diğeri Müslüman bir İmparatorluğun hükümdarı olan iki inançlı adam, karşılıklı saygı ve ortak zemin arayışında bir yüzyıllık savaş, güvensizlik ve sinsi propagandaya göğüs geriyorlar. Assisili Francis ile Mısır Sultanı'nın Haçlı Seferleri olarak bilinen Hristiyan-Müslüman çatışması döneminde kanlı bir savaş alanında karşılaşmalarının öyküsüdür.





Film, Beşinci Haçlı Seferi sırasında tanışan Assisili Aziz Francis ile Sultan Malik Al-Kamil arasındaki az bilinen bir karşılaşmanın öyküsünü anlatıyor. Ünlü tarihçiler, sanat uzmanları, dini düşünürleri ile, inançları arasındaki korkunç bir dini çatışma döneminde beklenmedik bir yakınlık yaşayan ve birbirini keşfeden bu iki inançlı adamı merkezine alıyor. Her şeye rağmen aralarında barışın zorlu yolunu bulan bu iki gönül insanı, insanlığa beraber yaşama kültürünü öğretiyorlar.













1219'da, Beşinci Haçlı Seferi'nin en kötü günlerinde, ölüm ve dehşetle inleyen gaddar bir savaş alanında, Selahaddin Eyyubi'nin yeğeni ve Mısır Sultanı Malik Al-Kamil, iyi döşenmiş çadırında tuhaf görünüşlü iki Hıristiyan'ı ağırladı. Onlar, kaba cübbeler giymiş ve çıplak ayakları ile, yoksulluğa ve şiddet karşıtlığına bağlı bir dini düzenin adamları olan alçakgönüllü keşişlerdi. Başları traş edilmiş, yanakları bakımdan mahrum bırakılmıştı. Bu muharebe hatlarını geçmek için her şeyi riske atmışlardı. Ancak Assisili Francis isimli baş rahip, tüm hayatını İsa Mesih'i taklit ederek modelledi ve Hıristiyanlar ile Müslümanlar arasında on yıllardır süren savaşa son vermeye çalışıyordu. Her dinin böyle kendini aşan, hedefleri tüm insanlığı kuşatan ısmarlama temsilcileri vardır.





Francis, Katolikleri Müslümanlara daha fazla saygı duymaya teşvik eden daha sonraki yazılara yansıyan daha derin bir İslami maneviyat anlayışıyla ayrıldı. El-Kamil, Hıristiyanlarla ilişki kurmak ve tartışmak için tüm fırsatları memnuniyetle karşılamaya devam etti ve birkaç yıl sonra Roma İmparatoru ile kanlı Beşinci Haçlı Seferi'nin acılarına son veren bir anlaşma yapmayı başardı. Tarih, savaş yapan değil, barış getiren liderleri sever.





Sultan ve Aziz yeniden canlanan Hıristiyan-Müslüman buluşmasına yönelik çabalara destek oldu. Değişik Islam ve Hıristiyan merkezlerinde, farklı ülkelerde paneller, diyalog geceleri düzenlendi. İnançları, ortak değerleri, idealleri hakkında yüz yüze görüşerek birbirini anlamak için insanları bir araya getirdi.





Bu hikaye, birbirini tanıyarak bilinmeyeni yıkmak için , nefret ettiğimizi düşündüğümüz ama tanımadığımız insanlara karşı endişe ve korkuya, bazen de düpedüz nefrete neden olan ilişkileri gözden geçirmek için bize önemli fırsatlar sunuyor.





