M. Ertuğrul İncekul'dan yeni kitap: ‘Evrensel Düşünceler Üzerine’

Prof. Dr. Ayhan Tekineş’in takdim yazdığı kitap dört bölümden oluşan kitapta farklı alanlarda yazılar var. İlk iki bölüm Hizmet Hareketi ve mensuplarının 15 Temmuz 2016’dan sonraki süreçte yaşadığı entelektüel değişimin izlerini taşıyor.





Bu bölümlerde yaşanan zorluklardan diyalog faaliyetlerine, Hizmet öncülerinden farklı coğrafyalardaki kahramanlara ve yapılan hizmetlerdeki canlılığa kadar geniş bir yelpaze gözlemlemek mümkün.





Denemeler üst başlığını taşıyan üçüncü bölümde; ölüm, gurbet, kitap okuma ve dua gibi hiç eskimeyen ve her zaman önemini koruyan konularla ilgili yazılar var. Son bölümde yapay zeka, hücre ve gen terapisi, Avrupa’nın anlam arayışı, ötekileştirme, kimlik inşaı, Batıdaki aşırı sağ hareketler gibi sosyolojik temaları içeren yazılara yer verilmiş.





Kitabın satın alınabileceği platformlar:











