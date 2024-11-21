M. Fethullah Gülen Hocaefendinin ardından

Arkadaşımız Basri Doğan’ın Hollanda’dan bize ulaştırdığı taziyeler:



Basri Doğan: “Bize sevgiyi, saygıyı, Peygamber (S.A.V) sevgisini, Ehl-i Beyt sevgisini, yaşadığımız ülkede insana ve dinlere saygıyı hep Muhterem Hocam sizden öğrendik. Sizin eser ve sözlerinizden ilham aldık, almaya da devam edeceğiz. Mekânınız cennet olsun. Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.”



Amsterdam Kiliseler Birliği Başkanı Henno Smit: “Merhaba Basri, yürekten başsağlığı diliyorum! Bu, sizin ve toplumunuz için büyük bir kayıp. Sevgiyle bağlıyız.”



Het Forentsenhuis Hoorn Müdürü Leida Veldkamp: “Bu büyük kayıp için başsağlığı diliyorum, Basri. İyi bir insan aramızdan ayrıldı, ancak barış ve işbirliği mesajı bizimle kalacak. Sizinleyiz, yanınızdayız.”



Kok Klaver, Krommonie Kiliseler Birliği Başkanı: “Fethullah Gülen’in vefatı dolayısıyla başsağlığı diliyoruz. Ruhu, Tek Allah’ın yanında olsun.”



Jan Paul Buys: “Fethullah Gülen hepimizin manevi lideriydi. Başınız sağ olsun. Sizin yanınızdayız.”



Amsterdam Zuid Polis Teşkilatı Başkanı Cindy de Koning: “İyi günler, eğer yapabileceğimiz bir şey varsa bunu duymak isterim. Güçlü olun, saygılarımla Cindy.”



Gazeteci ve Yazar James Rolvink: “Sayın Gülen’in vefatını öğrendiğimde derin bir üzüntüye kapıldım. Daha iki gün önce Amsterdam Aristo konferans salonunda hakkında yazılan bir kitabın tanıtımında, onu daha yakından tanıma fırsatı bulmuştum. Onun fikirleri her zaman yaşayacak. Çok önemli bir düşünce insanıydı. Sevenlerinin başı sağolsun. İyi bir insan olduğunu eserlerinden anlıyoruz. Herkesin başı sağ olsun.”



Amsterdam Bos en Lommer Semt Evi Yönetiminden Henk van Veen: “Herkesin başı sağ olsun. Bilge bir insanın vefatıyla derinden sarsıldık. Onun mirasını ve düşüncelerini yaşatmalı ve dolu dolu yaşanmış bir ömre bakarak hatırlamalıyız.”



Zaanstad Kogerkerk Başkanı Bert Volk: “Stichting Burgerhart ve Stichting Animo’nun tüm hizmet mensuplarına, rehberleri Fethullah Gülen’in kaybıyla ilgili başsağlığı diliyorum. Onun ruhuyla ileri gitmenizi temenni ediyorum. Barış ve esenlik dileklerimle.”



Ellen Soellaart (Bahai): “Sevgili ruhani lideriniz Fethullah Gülen’in vefatından dolayı başsağlığı diliyorum. Onun sevgisi ve düşünceleri sizlerde yaşamaya devam ediyor. Sevgiyle çalışmaya devam edelim. Saygılarımla ve sevgilerimle.”



Zaandam ve Krommenie’deki Mennonit Cemaati: “Hizmet Hareketi’nin değerli üyeleri ve sempatizanları, ilham veren Fethullah Gülen’in vefatından dolayı sizlere içten başsağlığı diliyoruz. Dinlerimiz arasında diyalog için gösterdiği ilham verici çabalarından dolayı minnettarız. (27 Ekim 2024)”



Amsterdam’da yaşayan Antropolog Herman Bouma: “Başınız sağ olsun.”



Amsterdam Slotervaart Semt Başkanı Nellie Vorneveld: “Başın sağ olsun, Basri. Çok üzücü.”



Hollanda Hristiyan Demokratlar Birliği ( CDA ) Avrupa Parlamentosu Milletvekili Adayı ve CDA Parti Yönetiminden Robbert van Eerd: “Başın sağ olsun, Basri.”



Rotterdam Kilise Vaizi Martijn van Leerdam: “Başın sağ olsun, Basri.”



Hollandalı Yazar ve Müşavir Cees Buys: “Merhaba Basri, haberleri Claudette’den duydum. Başınız sağ olsun.”