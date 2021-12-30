Samanyolu Haber /Politika / "Maalesef bunlar çok da uzakta değil" /30 Aralık 2021 22:56

"Maalesef bunlar çok da uzakta değil"

Bursa’da yerel televizyon kanalı Line TV’de konuşan ve "Reisçi geçinip de aslında Tayyip Bey’e en çok zarar veren onu toplumdan, partisinden izole etmeye gayret eden kişiler var ve maalesef bunlar çok da uzakta değil." şeklinde bir açıklamada bulunan Bülent Arınç, "Sadece içinde bulunduğumuz durumu bir gözlemci olarak anlatmaya gayret ediyorum.” dedi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP'li TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, "Reisçi geçinip de aslında Tayyip Bey’e en çok zarar veren onu toplumdan, partisinden izole etmeye gayret eden kişiler var ve maalesef bunlar çok da uzakta değil" dedi.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Bursa’da yerel televizyon kanalı Line TV’de konuştu.

“ÖYLE BİR TROLL SÜRÜSÜ VAR Kİ..."

Gündeme dair soruları yanıtlayan Arınç, “Türkiye'de öyle bir troll sürüsü var ki, siz bugün hava çok güzel oldu deseniz bile bundan başka anlam çıkarıp bunun üzerinden bana ve bizimle parti arasını veya Tayyip Bey'in arasını açmaya çalışan ahlaksız insanlar var. Kadınıyla erkeğiyle…Sadece içinde bulunduğumuz durumu bir gözlemci olarak anlatmaya gayret ediyorum” dedi.

“REİŞÇİ GEÇİNİP TAYYİP BEY'E ZARAR VERİYORLAR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı partisinden izole etmek isteyenler olduğuna vurgu yapan Arınç şöyle konuştu;

Şimdi bunun dışında yani Reisçi geçinip de aslında Tayyip Bey'e en çok zarar veren onu toplumdan, partisinden izole etmeye gayret eden kişiler var ve maalesef bunlar çok da uzakta değil.

Onlara göre iyi yaptıklarını düşünüyorlar ama ben iyi olan şeyin kendileriyle istişare edildiği zaman doğruyu konuşan acı da olsa hakikati söyleyen, onun iyiliğini istediği için doğru olanı tavsiye eden insanlarda olduğunu düşünüyorum.
Ben böyle olmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Sonunda yüksek istişare kurulundan da ayrıldım. Kaldı ki orası da icrai bir organ değil. istişare organıydı. Fikirlerimizi söylüyorduk."
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