Samanyolu Haber /Gündem / “Maalesef durum çok vahim” /09 Şubat 2022 00:44

“Maalesef durum çok vahim”

Zamlı elektrik faturaları konuşulmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama'da Halk Ekmek'in Edirnekapı'daki fabrikasına gelen faturaları paylaşarak “Maalesef durum çok vahim.” ifadelerini kullandı.

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Diken'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası’na gelen faturaları paylaştı. Nama, fahiş artışı, “Maalesef durum çok vahim” ifadeleriyle değerlendirdi.

Türkiye yeni yıla zamlarla uyanmıştı. Yeni tarifeye göre 150 kilovat altında elektrik kullananlara yüzde 52, 150 kilovat üstüne kullanan meskenlere ise yüzde 127 zam gelmişti. Gelen tepkilerden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 150 kilovat sınırını 210 kilovata çektiklerini duyurmuştu. Ancak Diken’e konuşan Elektrik Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi Olgun Sakarya, cebe yansıyacak miktarın sadece 41 lira 20 kuruş olduğunu söyleyerek bunun çözüm olmadığını belirtmişti: “Zam oranları çok yüksek. Bu zam oranları mutlaka geri çekilip makul bir seviye düşürülmesi lazım.“

Nama’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre eylül ayında fabrikaya gelen elektrik faturası 202 bin 974 lira 80 kuruştu. Ancak ocak ayında gelen faturaysa 755 bin 127 lira 20 kuruş oldu.

Son dört ay içinde fatura tutarında üç kattan daha fazla bir artış oldu.

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