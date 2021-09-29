Samanyolu Haber /Eğitim / Maarif çiftliği: Suriye'ye gidecek Arapça bilmeyen öğretim elemanı ilanı çıkıldı /29 Eylül 2021 10:19

Maarif çiftliği: Suriye'ye gidecek Arapça bilmeyen öğretim elemanı ilanı çıkıldı

Gülen Hareketi’nin yurt dışındaki okullarını gasp etmek için kurulan AKP'nin paravan örgütü Maarif Vakfı'nın bir skandalı daha ortaya çıktı. Vatandaşın vergileriyle personele 58 bin liraya varan maaşlar ödediği ortaya çıkan Maarif Vakfı, Gaziantep Üniversitesi çatısı altında Suriye’de çalıştırmak için Arapça bilmeyen öğretim elemanı ilanına çıktı.

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Maaşları Türkiye Maarif Vakfı tarafından ödenen Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda skandal bir iş ilanı verildi. Afrin, Azez, El-Bab, Cerablus’daki Meslek Yüksek Okulu ve fakültelerde çalıştırılacak öğretim elemanları için adrese teslim ilan verildi.

ARAPÇA BİLMEYENLER ARAPÇA ANLATACAK

Sözcü'de yer alan habere göre Arapça eğitim vermesi öngörülen birimlere görevlendirilecek öğretim elemanlarının alımında Arapça dil yeterliliği aranmadı. İlana çıkılan 15 öğretim görevlisi ve 8 öğretim üyesinin tamamının da Gaziantep Üniversitesinin Suriye’deki birimlerinde görevlendirileceği belirtilmesine rağmen, sadece 1 öğretim görevlisi ve 3 öğretim üyesi kadrosunda Arapça ders anlatabilme şartı konuldu. Diğerleri Arapça bilmeden Arapça anlatacak.

TÜRKİYE YERLEŞKESİNE PARA YOK, SURİYE YERLEŞKESİNE ÇOK

Pandemi sürecinde Gaziantep Üniversitesi’nin Türkiye yerleşkesinde işlenen online derslerin ücretleri hala ödenmedi. Ancak Suriye yerleşkesinde bulunan fakülte ve yüksekokul yöneticilerinin pandemi sürecinde yönetici oldukları fakülte/yüksekokula gitmedikleri veya çok çok nadir gittikleri halde hem full yurtdışı görev ücreti, hem de görev yaptıkları fakültelerinde yine full ders ücreti aldıkları  tespit edildi. Konuyla ilgili GAÜN yöneticileri, açıklama yapmazken, Gaziantep Üniversitesi'nde 1 yıldır kadro bekleyen çok sayıda akademisyen, kendilerine yönetim tarafından kadro olmadığı için verilmediği şeklinde savsaklandığı, Suriye tarafı için bu kadroların tahsis edilmesinin haksızlık olduğunu savundu.

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