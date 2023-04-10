Samanyolu Haber /Gündem / Maarif Vakfı’na aktarılan para 7,5 milyar TL’yi buldu /10 Nisan 2023 09:27

Maarif Vakfı’na aktarılan para 7,5 milyar TL’yi buldu

Hizmet Hareketi’ne ait okulları gasp etmek için kurulan Türkiye Maarif Vakfı’na yine milyarlarca lira aktarılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 2023 yılı için ayrılan bütçe 3,5 milyar lira. Vakfa son 6 yılda aktarılan para 7,5 milyarı buluyor.

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Türkiye Maarif Vakfı, 15 Temmuz’un ardından, Hizmet Hareketi’ne ait yurt dışındaki okulları gasp etmek için TBMM’de kabul edilen kanunla kurulmuştu. Kuruluş sermayesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşlanmıştı. Bütçesi de yine MEB’den aktarılıyor.

Erdoğan’ın himayesindeki vakıf geniş mali imkanlara da sahip. Hazine’den, kamu kurumlarından, uluslararası kuruluşlardan, bağış ve yardım alabiliyor. Özel sektörden aldığı bağışlar yüzde 100 vergiden muaf. Öyle ki vakıf şirket kurup şirketlere ortak bile olabiliyor.

Vakfa 2018 yılından bu yana düzenli olarak bütçe ayrılıyor. MEB bütçesinden 2018’den 2022’ye kadar aktarılan para yaklaşık 2,2 milyar liraydı. Geçtiğimiz yıl 1,8 milyar bütçe ayrılan vakfa bu yıl ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 3 milyar 499 milyon 874 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılacak. ‘Gölge bakanlık’ olarak da adlandırılan vakfa aktarılan toplam kaynak 7,5 milyar TL’yi bulacak.
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