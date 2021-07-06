Samanyolu Haber /Gündem / Maarifçiler hırsızlığı ucuza yapmıyormuş /06 Temmuz 2021 09:45

Maarifçiler hırsızlığı ucuza yapmıyormuş

AKP'li pek çok bürokratın çift maaş aldığı iddiaları gündemdeyken,yurtdışında Hizmet Hareketi'ne ait okullara el koymak için kurulan Maarif Vakfı'nın yöneticilerinin de çift maaş aldığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Bazı üçüncü dünya ülkelerinde resmi ve gayrı resmi rüşvet karşılığı Hizmet Okulları'na el koymak için kurulan vakfın yönetiminin de bu işi ucuza yapmadığı belirlendi. Maarif Vakfı adı altında örgütlenen ve hukukdışı yapılanmafaki 11 kişilik mütevelli heyeti, kurumdan ikinci maaşlarını alıyor. 
Yönetim kademesinde 3 eski AKP milletvekili ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı da bulunuyor.

Mütevelli heyet üyeleri, asli kurumlarından maaş alırken, Maarif Vakfı'ndan da 7 bin 500 lira huzur hakkı ücreti ödeniyor. Heyet üyesi eski milletvekilleri de emekli vekil maaşını yanı sıra, Maarif Vakfı'ndan huzur hakkı alıyor.

Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti şu isimlerden oluştu:

Birol Akgün: Mütevelli Heyeti Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi.

Mahmut Özer: Mütevelli Heyeti Başkanvekili, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı.

Zekeriya Akçam: Mütevelli Heyeti Üyesi, emekli milletvekili.

Aşkın Asan: Mütevelli Heyeti Üyesi, emekli milletvekili.

Cahit Bağcı: Mütevelli Heyeti Üyesi, emekli milletvekili.

Ahmet Emre Bilgili: Mütevelli Heyeti Üyesi, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü.

Selim Cerrah: Mütevelli Heyeti Üyesi, Gençlik Spor Bakanlığı Müşaviri.

Cihad Demirli: Mütevelli Heyeti Üyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı.

Tuğba Işık Ercan: Mütevelli Heyeti Üyesi. AKP milletvekili adayı. Kendisine ait danışmanlık şirketi bulunuyor. 

Ayşen Gürcan: Mütevelli Heyeti Üyesi, eski Bakan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı.

Hasan Taşçı: Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı.

Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın ise 11 maaş aldığı belirtildi.  3 dönem AKP'den vekillik yapan Poyraz, milletvekilliği emekli maaşı, GÜBRETAŞ, TAREKSAV, Bereket Tekaful, Bereket Emeklilik, Bereket Sigorta'nın da aralarında bulunduğu 11 ayrı yerden maaş alıyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Maarifçiler hırsızlığı ucuza yapmıyormuş Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:23:29