Maas ABD'yi uyardı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas koronavirüs pandemisinin başlangıcından beri ilk kez Rusya'yı ziyaret etti. Heiko Maas, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya geldi. Güncel gelişmeler ile ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, her iki bakan da Kuzey Akım 2 boru hattı nedeniyle ABD’nin yaptırım tehditlerine tepki gösterdi.







Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD'nin Kuzey Akım 2 boru hattı ile ilgili tehditlerine ilişkin olarak, “Hiçbir ülkenin Avrupa Birliği’ne enerji politikalarını dikte ettirmeye hakkı yok ve hiçbir ülke bunu başaramaz” diye konuştu. Maas “Müttefikler arasında yaptırım tehditlerinin kesinlikle yanlış yol” olduğunu belirtti.





Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da, yaptırım uygulamanın uluslararası hukuku ihlal edeceğini Rusya’nın açıkça dile getirdiğini vurguladı. Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlanması gerektiğinin altını çizen Lavrov, bunun yakın zamanda gerçekleşeceğini ifade etti.





Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya ulaştırması planlanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ABD, Avrupa’nın enerji alanında Rusya’ya bağımlı geleceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. ABD, geçen ay Kuzey Akım 2 boru hattının yapımında yer alan şirketlere yaptırım uygulanabileceğini açıklamasına Avrupa Birliği tepki göstermişti.





Maas Belarus'a yaptırımları gündeme getirdi





Maas ile Lavrov’un görüşmesinde gündeme gelen konulardan biri de Belarus’taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimleri oldu. Maas, basın toplantısında, Belarus’a yaptırımlar konusunda Avrupa Birliğ’nin derhal karar vermesi gerektiğini belirtti. Belarus geçmişte “doğru istikamette adımlar attığı için” uygulanan cezai yaptırımların kaldırıldığını belirten Heiko Maas, buna Minsk yönetiminin siyasi tutukluları serbest bırakmasını örnek gösterdi.





Almanya Dışişleri Bakanı ancak Avrupa Birliği olarak geçen gün ve haftalarda yaşananların ışığında “aldığımız bu kararları yeniden ve çok çabuk bir biçimde gözden geçirmemiz gerekip gerekmediğini değerlendirmeliyiz” diye konuştu. Maas gözaltına alınan göstericiler ve basın temsilcilerinin de derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.





Maas: Mahkemeden çıkacak kararı bekliyoruz





Almanya Dışişleri Bakanı, Berlin'de geçen sene öldürülen ve Berlin ile Moskova arasında krize neden olan Gürcü vatandaşı konusuna da değindi. Alman hükümetinin bu konuyla ilgili daha sonraki adımlar için devam eden davanın sonucunu bekleyeceğini belirten Maas, olayda Rusya'nın parmağı olduğu iddialarıyla ilgili olarak, böyle bir durumun tespiti halinde Almanya'nın bu konuda tekrar tepki vereceğini belirtti.





Geçen yıl ağustos ayında Gürcü vatandaşı Çeçen kökenli eski bir komutanın Berlin’deki bir parkta öldürülmesi iki ülke arasında krize neden olmuştu.