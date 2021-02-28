Samanyolu Haber /Dünya / Maas: Aşı pasaportu üzerinde son sürat çalışmalıyız /28 Şubat 2021 16:35

Maas: Aşı pasaportu üzerinde son sürat çalışmalıyız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, geçen hafta AB liderlerinin üzerinde uzlaştığı "aşı pasaportu" konusunda açıklama yaptı. Bakan, pasaport üzerinde "son sürat çalışılması" gerektiğini söyledi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB ülkelerinde kullanılması planlanan "aşı pasaportu" konusunda Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Maas, "Avrupa aşı pasaportu üzerinde son sürat çalışmalıyız. Tercihen, akıllı telefonlarda kullanılabilecek, dijital platformlar için düzenlenmiş bir belge. Pandemi süresince öngörülebilir problemlere çözüm hazırlamadığımız için çok zaman kaybettik. Elbette öncesinde aşılanan insanların daha az bulaştırıcı olup olmadığını bilmeli ve nüfusun büyük bir bölümünü olabildiğince hızlı bir şekilde aşılamalıyız. Buna paralel olarak, aşı pasaportunun zamanında hazır olmasını sağlamalıyız" dedi.

AB, geçen hafta düzenlenen zirvede üç ay içerisinde bir aşı pasaportu düzenlenmesi konusunda uzlaştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de perşembe günü AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen video konferanstan sonra yaptığı açıklamada, pasaportun "yaz dönemine kadar hazır olması için siyasi bir gereklilik oluştuğunu" söyledi.

Aşı pasaportu olanlar hangi haklara sahip olacak?

3 ay içinde hazırlanıp kullanıma sokulması planlanan ortak Avrupa aşı pasaportunun aşı olanlara serbest seyahat hakkı verip vermeyeceği henüz bilinmiyor. Aşı pasaportunu talep eden ülkeler, bu sene turizm sezonunu kaçırmak istemeyen İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Avusturya. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise “iki sınıflı toplum” yaratılmasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek aşılamada henüz ilerleme kaydedilmediğini belirtmiş ve aşı pasaportunun aşı olanlara serbest seyahat hakkı tanınmasına çekimser yaklaşmıştı. 

AB Konseyi Başkanı Charles Michel 27 AB ülkesinin bu fikre giderek yaklaştığını ve söz konusu aşı pasaportunun hangi hakları sağlayacağına "her ülkenin kendisinin karar vereceğini" belirtti.

Bunun yanı sıra AB onayı almamış aşıların AB ülkeleri tarafından kullanılmaya başlandığı durumda, ortak bir pasaport konusunda nasıl bir yol izleneceği de netlik kazanmış değil. Macaristan Başbakanı Victor Orban, bugün yaptığı açıklamada Çin’in geliştirdiği Sinovac aşısı ile aşılandığını açıkladı. Macaristan, AB içinde Çin aşısını kullanan ilk ülke. Macaristan, AB’nin aşı politikasına karşı eleştirilerini dile getirmiş “Eğer aşılar Brüksel’den gelmiyorsa, biz onları başka yerden almalıyız. Sırf Brüksel aşı konusunda yavaş diye ülkemdekilerin ölmesine izin veremem” demişti. Ayrıca, Çekya Başbakanı Andrej Babis Avrupa İlaç Dairesi’nin onayı olmadan Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısını kullanabileceklerini söyledi.
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