Mesut Özil'e ağır sözler

Manchester United efsanesi Gary Neville, Arsenal'de maaş indirimine yanaşmayan Mesut Özil'in yaptığının savunulamayacağını belirtirken, program sunucusu Piers Morgan da Mesut için "Kendinden utanmalısın" ifadelerini kullandı.





İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de futbolcuların büyük kısmı ve teknik heyet maaşlarında yüzde 12,5'lik indirimi kabul ederken, Mesut Özil'in kesintiyi onaylamayan üç isimden biri olduğu iddia edilmişti.





Arsenal oyuncusu Mesut Özil'in bonservis bedeli 17,5 milyon euro (132 milyon TL).





Eski futbolcu Jamie Carragher, Sky Sports'ta katıldığı bir programda, "Takımın en çok kazanan ismiyken takımla birlikte hareket etmelisiniz." ifadelerini kullandı.





İngiltere'de program sunucusu Piers Morgan ise Mesut'a hitaben, "Kendinden utanmalısın." dedi.





Manchester United efsanevi futbolcularından Gary Neville Özil'in tavrını "savunulamaz" diye niteledi.