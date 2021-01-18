Samanyolu Haber /Gündem / Maaş ödeyecek hali kalmadı /18 Ocak 2021 12:48

Maaş ödeyecek hali kalmadı

Demiryollarındaki trenleri işleten ve Devlet Demiryolları’na bağlı olarak hizmet veren TCDD Taşımacılık, 2019 yılında 1 milyar 87 milyon 52 bin 678 TL zarar etti. Kurumun personeline maaş ödeyecek durumunun olmadığı Sayıştay raporlarına yansıdı.

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Sayıştay Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Anonim Şirketi’ne ilişkin denetim raporunu yayınladı. 11 bin 886 personelin çalıştığı TCDD Taşımacılık’ın personeline maaşları bile ödeyecek gücünün olmadığı ortaya çıktı.

ÖDENEKLERİN ÜZERİNDE MASRAF YAPILDI

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre şirkette çalışan 11 bin 886 personele 1 milyar 180 milyon lira yıllık ödeme yapılırken bu tutarın 24.2 milyon TL’si memurlara, 552.2 milyon TL’si sözleşmeli personele ve 603.4 milyon TL’si işçilere ödendi. Hizmet alımı kapsamındaki personele ise toplam 155.9 milyon TL ücret verildi. Sayıştay’ın raporuna göre TCDD Taşımacılık, 2019’da hizmet işleri kapsamındaki 161 milyon 808 bin TL’lik ödeneğe rağmen, 225 milyon 701 bin TL harcama yaptığı tespit edilerek, ödeneklerin üstünde masrafı olduğu belirtildi. Harcamanın 55 milyon lirası temizlik, 62 milyon lirası koruma ve güvenlik, 7 milyon 981 bin lirası araç kiralama, 67 milyon 775 bin TL ise diğer hizmet alımları için kullanıldı.

KAZA GİDERLERİ DE TCDD TAŞIMACILIK’A FATURA EDİLDİ

Sayıştay denetçileri TCDD Taşımacılık ile TCDD arasında tren kazalarındaki sorumluluk oranının belirlenmesinde ihtilafa düşüldüğü bilgisine de yer verildi. Sayıştay raporunda, “Mutabakat sağlanamadığı ve çoğunlukla kaza giderlerinin TCDD’ye fatura edilememesi sonucu TCDD Taşımacılık bu masrafı üstlenmek zorunda kalmıştır” denildi. Raporda ayrıca 2019’da engelli vatandaşlarca ücretsiz satın alındığı halde kullanılmayan 124.7 bin adet biletin parasal değerinin 3.4 milyon TL olduğu belirtildi.
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