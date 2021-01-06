"Maaşları dahi ödeyemez hâle geldik"

Yerel bir gazeteye ilan vererek kapandıklarını duyuran Merit Otelleri, gerekçe olarak da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri sebebiyle maaş ödeyemez hâle düşmelerini gösterdi.







"Kapanma kararını mecbur olduğumuz için aldık.” ifadelerini yer verilen açıklamada karantinasız girişler başlayıncaya kadar otellerin kapalı kalacağı belirtildi.





Koronavirüs'ün turizm sektörüne verdiği olumsuz etki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren Merit oteller zincirinin radikal bir karar almasına sebep oldu.





İşadamı ve siyasetçi Besim Tibuk'un sahibi olduğu Net Holding'in iştiraki olan Merit Otelleri yerel bir gazeteye verdikleri ilan ile süresiz kapandıklarını duyurdu.





"3 GÜNLÜK GELİŞLER BİLE CAN SUYU OLUYORDU"





İlanda şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz. Covid-19 döneminde yetkililer tarafından ekonomi tamamen göz ardı edilerek alınana kararlar çerçevesinde gerek vergi, gerekse piyasa ödemelerimizi eksiksiz yapmakla birlikte çalışma arkadaşlarımıza da imkânlarımız ölçüsünde sahip çıktık.





Net Holding'in patronu Besim Tibuk (solda), KKTC'de faaliyet gösteren otellerini kapattı. Merit Royal Genel Müdürü Aybars Kutluba, "Maaş ödeyemez hâle geldik." dedi.





Önceden uygulanmakta olan 3 günlük karantinasız gelişler bile turizm sektörüne motivasyon ve can suyu olmaktaydı. Ancak bugün geldiğimiz nokta itibarıyla kararsızlığın ve belirsizliğin halen devam etmesinden dolayı KKTC'nin en büyük oteller zinciri olan Merit otellerini süresiz olarak kapatma kararı aldığımızı kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz."





“MAAŞ ÖDEYEMEZ HÂLE GELDİK”





KKTC'de bir televizyon kanalında konuyla ilgili bilgi veren Merit Royal Genel Müdürü Aybars Kutluba, 3 günlük karantinasız girişlerin yeniden uygulamaya konmasının önemli olduğunu belirterek, devletin kamu çalışanları kadar özel sektörü de desteklemesi gerektiğini savundu.





Maaş ödeyemeyecek noktaya geldiklerini vurgulayan Kutluba, yerel vak'alardan otellerin sorumlu tutulmasını eleştirdi.





Merit otellerinin karantinasız girişler tekrar başlayana kadar kapalı kalacağının altını çizen Kutluba, “Bugün açıkladığımız kapanma kararını mecbur olduğumuz için aldık.” dedi.





KKTC'DE FAALİYET SÜRESİZ KAPANMA KARARI ALAN MERİT OTELLERİ:





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