Samanyolu Haber /Gündem / Maas: Türkiye'ye silah satışı kısıtlaması sürecek /06 Mayıs 2021 14:22

Maas: Türkiye'ye silah satışı kısıtlaması sürecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında, Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ancak silah satışlarına uygulanan kısıtlamanın devam edeceğini açıkladı.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin’de bir araya geldiği Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Maas, basın toplantısında kendisine yöneltilen, “Almanya askeri alanda Türkiye’ye uyguladığı kısıtlamaları kaldıracak mı?” sorusunu, “Türkiye NATO bünyesindeki önemli bir müttefik. Almanya bunu hep vurguladı, gelecekte de bu özel bir önem taşıyacaktır” sözleriyle yanıtlamaya başladı.

Almanya’nın Türkiye ile, özellikle NATO müttefikleri olarak da çok iyi bir işbirliği yapabildiğine vurgu yapan Maas, “Ancak Almanya’nın savunma sanayi ihracatı ile ilgili kapsamlı kısıtlayıcı politikaları var ve bunlar uygulanmaya devam edilecek” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise sıcak misafirperverliği için Maas’a teşekkür ederken, “salgına rağmen iki ülke arasında diyalogun sürmesinden memnuniyet duyduğunu” kaydetti.

Almanya’nın desteği sayesinde Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşandığının altını çizen Çavuşoğlu, Maas ile Libya gibi uluslararası alandaki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Turist beklentisi
Geçen sene 1 milyon 200 bin Alman vatandaşının salgına rağmen Türkiye’yi ziyaret ettiğini açıklayan Çavuşoğlu, “2020 yılında olduğu gibi bu sene de aynı işbirliğini sürdürmek istiyoruz” dedi.

Turizm sezonu için ilave tedbirler aldıklarını ve Almanya ile geçen seneye benzer bir işbirliği yaparak turistlerin Türkiye’ye seyahat edebilmesini sağlamak istediklerini aktaran Çavuşoğlu, Türkiye’de halkını yüzde 26’sının aşılandığını, bu çalışmalara hız vereceklerini, vaka sayılarının düşürülmesi için de gerekli tedbirleri aldıklarını anlattı.


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