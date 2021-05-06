Maas: Türkiye'ye silah satışı kısıtlaması sürecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin’de bir araya geldiği Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.





Maas, basın toplantısında kendisine yöneltilen, “Almanya askeri alanda Türkiye’ye uyguladığı kısıtlamaları kaldıracak mı?” sorusunu, “Türkiye NATO bünyesindeki önemli bir müttefik. Almanya bunu hep vurguladı, gelecekte de bu özel bir önem taşıyacaktır” sözleriyle yanıtlamaya başladı.





Almanya’nın Türkiye ile, özellikle NATO müttefikleri olarak da çok iyi bir işbirliği yapabildiğine vurgu yapan Maas, “Ancak Almanya’nın savunma sanayi ihracatı ile ilgili kapsamlı kısıtlayıcı politikaları var ve bunlar uygulanmaya devam edilecek” dedi.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise sıcak misafirperverliği için Maas’a teşekkür ederken, “salgına rağmen iki ülke arasında diyalogun sürmesinden memnuniyet duyduğunu” kaydetti.





Almanya’nın desteği sayesinde Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşandığının altını çizen Çavuşoğlu, Maas ile Libya gibi uluslararası alandaki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.



