Samanyolu Haber /Gündem / Maaşı düşürülen işçi, Çin’li ünlü CEO’yu zehirledi /28 Aralık 2020 14:30

Maaşı düşürülen işçi, Çin’li ünlü CEO’yu zehirledi

Çin’in Yoozoo adlı oyun firmasının üst düzey yöneticisi Lin Çi, şirketin çalışanı tarafından zehirlenerek öldürüldü. İddiaya göre çalışan, 39 yaşındaki Lin Çin’i, maaşını düşürdüğü için hedef aldı.

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Çin’in oyun firması Yoozoo’nun üst yöneticisi (CEO) Lin Çi’nin, şirketindeki bir çalışan tarafından zehirlenerek öldürüldüğü bildirildi.


 
Şanghay kentinde 16 Aralık’ta Lin aracıyla işten eve dönerken aniden rahatsızlandı ve hastaneye gitti. Yoozoo firması, önce durumunu stabil olarak bildirdiği Lin’in önceki gün öldüğünü duyurdu.

Hastanenin, polise, Lin’in zehirlendiği yönünde bilgi vermesi sonrası soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda, 39 yaşındaki Lin’in zehirlendiğini ve şüphelinin, şirket personellerinden Şü soyadlı biri olduğunu açıkladı.

‘EN ZENGİNLER’ ARASINDAYDI

Lin’in, söz konusu çalışanıyla sorun yaşadığı, işten çıkmaya zorlamak için maaşını düşürdüğü ve Şü’nün bu nedenle yöneticisini zehirlediği iddia ediliyor.

Çin’in en zenginlerini duyuran “Hurun China Rich List”e göre Lin “Dijital ekonomi liderleri” listesinde yer almış, 1 milyar doları aşkın şahsi servetiyle son yıllarda ülkenin dolar milyarderleri arasına girmişti.

Mobil platformlarda ürettiği oyunlarla bilinen Yoozoo “Game of Thrones” temalı strateji oyunuyla dikkati çekmişti.
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