Samanyolu Haber /Politika / Maaşım yetmiyor diyen AKP'li vekilin İBB'den 'kazandığı' para şaşırttı /02 Temmuz 2022 13:40

Maaşım yetmiyor diyen AKP'li vekilin İBB'den 'kazandığı' para şaşırttı

AKP Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalıştığı yıllardaki gelirinin milletvekili maaşından çok daha iyi olduğunu söylediği kazancı ortaya çıktı.

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AKP Milletvekili Zülfü Demirbağ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı zamanında, 1994-1999 yılları arasında Yol Bakın ve Onarım Müdürü olarak İBB’de görev yapıyordu. Demirbağ, 40 bin TL’lik milletvekili maaşının yetmediğini söyleyince yeniden kamuoyunun gündemine geldi.

DAHA ÖNCE AYDA 2 KİLO YERİNE YARIM KİLO ET YİYİN DEMİŞTİ

Demirbağ daha önce “Ayda 2 kilo et yerine yarım kilo yiyin, 2 kilo domates yerine 2 tane alın” sözleriyle gündeme geldi. İBB’de Başkan danışmanlığı da yapan Demirbağ, 2002 yılında AKP’den Elazığ Milletvekili seçilmişti. 2011 ve 2018’de de Elazığ Milletvekili seçilen Demirbağ, önceki gün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, 40 bin TL’lik milletvekili maaşının yetmediğini söyledi. İBB’de çalıştığı yıllarda elde ettiği gelirin, bugünkü gelirinden çok daha iyi olduğunu belirten Demirbağ özetle şunları söyledi:

“Bayram öncesi maaşı bekliyoruz. Öyle değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz. Çok zor. Ee şimdi ben İstanbul Belediyesi’nde bürokrattım. Yönetim kurulu üyeliği de alıyordum bir denetim bir yönetim. Valla şu ankinden çok çok iyiydi benim durumum. İki tane de kooperatife girdim ev sahibi oldum ben İstanbul’da. Şimdi? Şimdi mümkün değil, nasıl yapacaksınız?”

HUZUR HAKKI ALIYORDU

ODATV'nin özel haberine göre, Milletvekili Demirbağ, İBB’de çalıştığı yıllarda, müdürlük maaşı dışında, İBB şirketlerindeki yönetim kurulu üyeliği için her ay “huzur hakkı” adı altında maaş alıyordu. Kendi ifadesine göre hem yönetim kurulu üyeliği için hem de denetim kurulu üyeliği için ayrı ayrı “huzur hakkı” alıyordu.



Demirbağ'ın, İBB şirketlerinin yönetim kurulu kararları üzerinden yapılan araştırmaya göre İSTAÇ ve İSFALT şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı tespit edildi. İSTAÇ’ın 7 Nisan 2000 tarihli olağan genel kurul kararına göre, Demirbağ 1 Eylül 1999 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyesi oldu. Aynı tarihli yönetim kurulu kararında ayrıca, yönetim kurulu üyelerine, eski hesap 300 milyon TL “Huzur Hakkı” ödeneceği belirtiliyor.

HUZUR HAKKININ TOPLAMI 900 MİLYON TL

Denetim kurulu üyelerine ise 200 milyon TL net ücret ödeneceği de aynı kararda yer alıyor. Her şirkette ödenen “Huzur Hakkı” farklı olmasına karşın iki şirkette yönetim kurulu üyesi olarak bulunan bir bürokrat yaklaşık 600 milyon TL aylık alıyordu.



Müdürlük maaşı ve “Huzur Hakkı” gelirlerinin toplamı yaklaşık 800-900 milyon TL ediyor. O tarihte asgari ücret eski hesap 110 milyon TL idi. Bir başka ifade ile bürokratın maaşı yaklaşık 8 asgari ücret seviyesindeydi. Demirbağ, bugünkü asgari ücretle karşılaştırıldığında 33 bin 600 TL gelir elde ediyordu. Ya Demirbağ’ın yaşam standardı çok yükseldi ya da asgari ücret, 20 yıl öncesine göre çok geriledi.

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