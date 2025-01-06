Maaşlar için kritik toplantı başladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekliler için zam oranları da belirlendi. Beklentilerin altında açıklanan enflasyon rakamı sonrası zam oranları da düştü. Milyonlarca emekli ve memur zamda refah payı beklerken, en düşük emekli maaşının da ne kadar olacağı merak konusu. Gözler kabine toplantısının ardından yapılacak açıklamada...



Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısının gündeminde Suriye'de yaşanan gelişmeler, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar var.



Aralık ayında enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 1,03 oranında artarken, yılsonu enflasyonu ise yüzde 44,38 olarak kaydedildi.



Enflasyon rakamlarının ardından SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15,75'lik, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 zam oranı ortaya çıktı.



12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 13 bin TL ile 14 bin 500 lira arasında yükselmesi bekleniyor.



SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaşlarında refah payı dokunuşu içinse ihtimaller zayıf görünüyor.

