Samanyolu Haber /Gündem / Maaşlar ödenmedi, Belediye Başkanı'nın aracına haciz geldi /30 Eylül 2019 08:41

Maaşlar ödenmedi, Belediye Başkanı'nın aracına haciz geldi

MHP'den İYİ Parti'ye geçen Aydın'ın İncirliova Belediyesi'nde başkan Aytekin Kaya'nın makam aracına, 2014 yılında maaşları ödenmediği için işçiler tarafından açılan davadan dolayı haciz konuldu.

SHABER3.COM

Yerel seçimlerde MHP'den İYİ Parti'ye geçen Aydın'ın İncirliova Belediyesi'nde, 2014 yılında belediyede işten çıkarılan 87 personelin açtığı 1 milyon 46 bin 260 liralık tazminat davasının sonucunda işçilere 588 bin 284 lira ödendi.

Geriye kalan kısmın ödenmemesi üzerine alacaklara karşılık Aydın İş Mahkemesince belediyeye ait makam aracı için haciz kararı verildi. Belediye ekipleri, makam aracının alınmaması için iş makineleriyle aracın çevresini kapattı.

Belediye Başkanı Aytekin Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2014’te başlayan dava süreci bizim dönemimizde sonuçlandı. İşçilerin alacakları yüzünden araç haczedilmek isteniyor. Beni ‘belediyenin borçlarını açıklıyorsun, sürekli borçlar hakkında konuşuyorsun’ diye eleştirenler görsünler. Belediyeyi borç batağının içine düşürmüşler" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Maaşlar ödenmedi, Belediye Başkanı'nın aracına haciz geldi Sonraki Haber >>

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

Kürtçe şarkı söylemek Batman'da yasak!

Kürtçe şarkı söylemek Batman'da yasak!

Belediye başkanının evinden 13,5 ton altın çıktı!

Belediye başkanının evinden 13,5 ton altın çıktı!

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

Çapa Tıp'ta deprem eylemi

Çapa Tıp'ta deprem eylemi

İşte İstanbul depreminin sesi!

İşte İstanbul depreminin sesi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:19:26