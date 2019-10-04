Samanyolu Haber /Gündem / Maaşlarını alamayan işçiler AKP binasına yürüdü /04 Ekim 2019 21:39

Maaşlarını alamayan işçiler AKP binasına yürüdü

Eskişehir'de Zeytinoğlu şirketler grubunun bünyesindeki fabrikalarda çalışan ve 4 aydır maaş alamayan işçiler AKP binasına yürümek istedi.

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Eskişehir’de yaşayan dört aydır maaş alamayan işçiler AKP il binasına yürümek istediler. Polis yürüyüşe izin vermeyince oturma eylemi başlattılar.

Zeytinoğlu şirketler grubunun bünyesindeki Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine’de çalışan işçiler, dört aydır maaşlarının ödenmediğini ve mağdur olduklarını belirterek, Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan AKP il binasına yürümek istedi. 

Cumhuriyet'ten Arif Anbar'ın haberine göre polis eylemci grubun yürüyüşüne izin verilmedi ve Asarcıklı Caddesi’ne bariyer çekince, işçiler bu sefer oturma eylemi başlattı. DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Genel Örgütlenme Sorumlusu Hami Baltacı, Zeytinoğlu’na ait üç işletmede çalışan yaklaşık 500 işçinin mağduriyetlerinin çözülmesi için AKP’ye çağrıda bulundu. Güvenlik güçlerinin “eylemi bitirin” çağrısını kabul etmeyen işçiler, AKP İl Başkanı Zihni Çalışkan’la görüşmeden alandan ayrılmayacaklarını söylediler.

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İL BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜLER

Bunun üzerine DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Genel Örgütlenme Sorumlusu Hami Baltacı, DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Arı ile işyeri temsilcisinin, AKP İl Başkanı Zihni Çalışkan’la görüşmesi sağlandı. Parti binasında yapılan ve yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından işçilere seslenen DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Genel Örgütlenme Sorumlusu Hami Baltacı, “Yaşadığımız sorunları AKP İl Başkanına dile getirdik. Var olan durumun düzeltilebileceği yönündeki düşüncelerimizi kendilerine ilettik. İl başkanı da bize, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara ileteceklerini söyledi” açıklamasında bulundu.
 
EYLEM KARARI ALDILAR

Baltacı, 10 Ekim’de fabrikada toplanacaklarını, 22 Ekim’de ise Ankara’ya yürüyeceklerini de belirtti.
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