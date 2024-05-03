Maç sonrası ortalık karıştı

Monacolu oyuncular daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde soyunma odasına gitti.









Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-Off serisi 4’üncü maçında Fransız ekibi AS Monaco’ya sahasında 65-62 mağlup oldu ve seride durum 2-2’ye geldi.Karşılaşmanın bitiminin ardından Monacolu oyuncular ile Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma çıktı. Hall’ın basketinin ardından karşılaşmanın bitmesiyle birlikte Monacolu oyuncular, Diallo ve Blossomgome, saha içerisinde oturan Fenerbahçeli taraftarlara hareketlerde bulundu. Bunun üzerine sinirlenen bazı taraftarlar, karşılık verince tartışma daha da alevlendi. Bazı taraftarlar, saha içerisine girmek isteyince araya güvenlik güçleri ve iki takımın teknik kadrosundaki isimler girdi.