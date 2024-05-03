Samanyolu Haber /Spor / Maç sonrası ortalık karıştı /03 Mayıs 2024 23:48

Maç sonrası ortalık karıştı

Fenerbahçe Beko'nun sahasında Monaco'ya yenildiği EuroLeague Play-Off serisi karşılaşmasının ardından gerginlik yaşandı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-Off serisi 4’üncü maçında Fransız ekibi AS Monaco’ya sahasında 65-62 mağlup oldu ve seride durum 2-2’ye geldi.

Karşılaşmanın bitiminin ardından Monacolu oyuncular ile Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma çıktı. Hall’ın basketinin ardından karşılaşmanın bitmesiyle birlikte Monacolu oyuncular, Diallo ve Blossomgome, saha içerisinde oturan Fenerbahçeli taraftarlara hareketlerde bulundu. Bunun üzerine sinirlenen bazı taraftarlar, karşılık verince tartışma daha da alevlendi. Bazı taraftarlar, saha içerisine girmek isteyince araya güvenlik güçleri ve iki takımın teknik kadrosundaki isimler girdi.

Monacolu oyuncular daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde soyunma odasına gitti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Maç sonrası ortalık karıştı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:08:46