Samanyolu Haber /Dünya / Maç yapan futbolcuları yıldırım çarptı: 1 ölü 5 yaralı /04 Kasım 2024 14:13

Maç yapan futbolcuları yıldırım çarptı: 1 ölü 5 yaralı

Peru’daki bölgesel futbol maçında sahaya yıldırım düştü. 39 yaşındaki futbolcu Hugo de la Cruz Meza hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.

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Peru'nun Huankayo kentinde Juventud Bellavista ile Familia Chocca arasındaki bölgesel futbol maçının 22’nci dakikasında sahaya yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle sekiz futbolcu aynı anda yere yığıldı. Maç tatil edildi.

The Sun’ın haberine göre, yıldırımın isabet ettiği 39 yaşındaki futbolcu Hugo de la Cruz Meza hayatını kaybederken beş oyuncu da yaralandı. Bir oyuncunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından ülkede 3 bin 259 rakımlı Huancayo gibi yüksek rakımlı bölgelerdeki spor karşılaşmalarında güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısı yapıldı.
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