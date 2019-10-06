Samanyolu Haber /Gündem / Maça giden taraftar ırkçı saldırıya uğradı /06 Ekim 2019 10:03

Maça giden taraftar ırkçı saldırıya uğradı

Amedspor-Sarıyer maçına giderken Sarıyer taraftarları tarafından önü kesilen Amedspor taraftarı Mehmet A. K., 'Kürt müsün?' sorusuna 'Evet' cevabını verince linç girişimine maruz kaldı.

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Amedspor’un, Sarıyer deplasmanında oynadığı maçta misafir takım listesinden maç izlemeye gidenler, linç edildi. Taraftarlarına dönük saldırıya ilişkin konuşan Amespor Başkanı Metin Kılavuz, saldırının maç öncesi bir grup Sarıyer taraftarının ırkçı paylaşımlarının tezahürü olduğunu belirterek, saldırının sporun dili ve ruhuyla bağdaşmadığını söyledi. 

Deplasman öncesi günlerdir sosyal medya üzerinden Amedspor’a yönelik ırkçı paylaşımlarda bulunduğunu ifade eden Kılavuz, “Amedspor maçına gitmek isteyen ve taraftar yasağından haberi olmayan Mehmet A. K. adlı taraftarımız, metrodan inip Sarıyer stadına giderken bir grup Sarıyer taraftarı tarafından önü kesilerek, ‘nereye gidiyorsun?’ sorusuna, ‘Amedspor maçına gidiyorum’; ‘Kürt müsün?’ sorusuna ise ‘Evet’ cevabını verince de linç girişimine maruz kalmış ve darp edilmiştir. Yöneticilerimiz, bu arkadaşımız ile birlikte yasal girişimleri yürütmektedir. Amedspor protokol listesinde ismi bulunan 3 arkadaşımız ise yine stadyum girişinde darp edilmiştir. Sarıyer Spor kulüp başkanının ve yöneticilerinin araya girmesi ile arkadaşlarımız stadyuma girebilmişlerdir” şeklinde anlattı. 
 
‘AMEDSPOR MİSAFİRPERVER YAKLAŞIMINA DEVAM EDECEK’
 
Saldırıları kınayarak, Sarıyerspor Kulüp Başkanı ve yöneticilerine de sağduyularından dolayı teşekkür eden Kılavuz, “Her ne olursa olsun Amedspor, şehrimize gelen takımları misafirperverliğe uygun bir yaklaşımla karşılamaya devam edecek ve barış kervanı misyon ve vizyonundan vazgeçmeyecektir” ifadelerini kullandı.
 
Kılavuz, 9 Ekim’de Samsunspor karşılaşmasına ilişkin taraftarlarına çağrıda bulunarak, “Taraftarlarımızı coşkulu, aktif ve her zamanki gibi barışçıl tavrıyla, takımını desteklemeye davet ediyoruz” dedi.
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