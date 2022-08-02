Samanyolu Haber /Dünya / Macaristan Başbakanı Orban'dan çok konuşulacak AB açıklaması /02 Ağustos 2022 13:20

Macaristan Başbakanı Orban'dan çok konuşulacak AB açıklaması

Avrupa Birliği (AB) konusunda yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme gelen ve son girdiği seçimden zaferle ayrılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yeni konuşmasında yine üyesi oldukları AB'ye sert mesajlar gönderdi.

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Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ancak birliğin karar alma süreçlerinde farklı bir yol izlemeyi tercih eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yeni konuşmasında yine AB'ye sert mesajlar gönderdi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Viktor Orban, Brüksel'in, Macaristan'ın "patronu" olmadığını ve ülkesinin, AB içinde herhangi bir karar alınırken kendi fikirlerini savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Orban, "Bizim için Brüksel, patron değil. Biz bağımsız, egemen bir Macar ulusuyuz" ifadelerini kullandı.

Orban ayrıca, AB içinde alınacak bir karar ilişkin, "Alınacak kararlar bize uygunsa katılırız, uygun değilse katılmayız.  Anlaşamadığımız noktalar ortaya çıkabiliyor" dedi.
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