Samanyolu Haber /Dünya / Macaristan Başbakanı Orban'dan yeni AB eleştirisi /08 Ekim 2022 00:51

Macaristan Başbakanı Orban'dan yeni AB eleştirisi

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ile ilgili politikalarını eleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Brüksel'in hatalı yaptırım politikasının değiştirilmesi gerektiği açık!" ifadelerini kullandı.

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Ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) üyesi olmasına karşın yaptığı AB karşıtı çıkışlarla dikkat çeken Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'ya uygulanan yaptırımları kast ederek "Brüksel'in hatalı yaptırım politikasının değiştirilmesi gerektiği açık!" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar yüzünden "yavaşça kan kaybettiğini" söyledi.

Orban, AB ülkelerini, Rusya'ya yönelik "yanlış politikalarını yeniden gözden geçirmeye" çağırdı.

Rusya'ya yönelik yaptırım politikasının "değiştirilmesi" gerektiğini savunan Orban, "Brüksel'in hatalı yaptırım politikasının değiştirilmesi gerektiği açık!" ifadelerini kullandı.
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