Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacak

Slovakya'da düzenlenen Vişegrad Grup Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleri için onaylanması gereken belgelerin 2023 yılının ilk günlerinde imzalanacağını duyurdu.







Macaristan'ın iki ülkenin NATO üyeliğine de destek verdiğini belirten Orban, parlamentonun üyelikleri onaylayacağını söyledi.







Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 11 Kasım'da Türkiye ve Macaristan'ı Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularını onaylamaya çağırarak, "Tüm gözler şimdi Macaristan ve Türkiye'de. Bu ülkelerin başvurularımızı onaylamalarını bekliyoruz. Bunun tercihen er ya da geç gerçekleşmesinin önemli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.