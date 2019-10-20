Macaristan Maarifçilere okul izni verdi: İçeriği bilinmiyor

The Hungary Times sitesi “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lobici örgütüne Budapeşte’de ilk okul ve lise açmasına izin verildi” ifadelerine yer verdi.







Kronos'ta yer alan ve 24.hu’ya dayandırılan haberde söz konusu “Türk okulu”nun henüz eğitime başlamadığı, hala tadilat aşamasında olduğu belirtildi.





MİLLİ EĞİTİM’DEN 541 MİLYON TL AKTARILDI





Haberde “Kurum başkanı, okulun mali kaynağının ne olduğu, kurumun bütçesinin ne kadar olacağı, okulun sadece Türk öğrenciler için mi olacağı, İslami eğitimin müfredatta kritik rol oynayıp oymayacağı sorularını cevapsız bıraktı” dendi.





Söz konusu okul Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı Macaristan Maarif Okulları tarafından destekleniyor. 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce kurulan yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kurum. Vakıf ile Tayyip Erdoğan arasındaki yakın ilişki biliniyor. Erdoğan daha Haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına 541 milyon lira kaynak aktarılmasına izin vermişti.





ERDOĞAN 7 KASIM’DA MACARİSTAN’DA





Vakfın Başkanı Birol Akgün, 20 Ağustos’taki 7. İstişare Toplantısı’nda 35 ülkede 294 eğitim kurumu ve 41 yurt binası açtıklarını aktarıp “46 ülkede gerek F... iltisaklı okulların devralınması gerekse yeni eğitim kurumlarının açılması için protokoller imzalandı” demişti.





Erdoğan 7 Kasım’da Macaristan-Türkiye hükümet zirvesi için Budapeşte’ye gidecek. The Hungary Times o gün için, Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesi nedeniyle çok sayıda protesto planlandığını yazdı.