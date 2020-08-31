Samanyolu Haber /Dünya / Macaristan mültecilere kapıları tamamen kapattı /31 Ağustos 2020 12:49

Macaristan mültecilere kapıları tamamen kapattı

Macaristan, iltica başvurusu yapanlara kapılarını tamamen kapatırken, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, (UNHCR), uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen Budapeşte’nin, sığınmacıları ülkeden tamamen çıkarma aşamasında olduğu uyarısında bulundu.

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UNHCR’ın Macaristan Sözcüsü Erno Simon, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Hükümet neredeyse bütün sığınmacıları başından attı.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Euronews'te yer alan haberde BM’ye göre, Orban bu politikasıyla hem Avrupa hem de uluslararası hukuku çiğniyor.

Yine BM rakamlarına göre Macar hükümeti sadece temmuz ayında en az 804 düzensiz göçmeni Sırbıstan’a iade etti.

Macar polisine göre, 2020 yılı başıyla Ağustos ayı arasında en az 20 bin kişi Macaristan’a yasal olmayan yollardan giriş yapmak istedi.

Orban'ın göçmen politikası

Avrupa yargı kurumlarının kararları ve uluslararası insan hakları derneklerinin tüm uyarıları son dönemde Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın mültecilere karşı daha fazla sertleşmesine yol açtı.

Orban, haziran ayından bu yana düzensiz göçmenlerin hiçbir şekilde sınırdan içeri girmesine izin vermiyor.

İltica başvurusunda bulunmak isteyenlerin dosyaları Macar topraklarında kabul edilmezken, bu kişiler komşu ülkelerdeki Macar diplomatik misyonlarına yönlendiriliyor.

Macaristan, Sırbistan sınırına inşa edilen kampları kapatma kararı alıp, iltica başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin Macaristan'ın dış temsilciliklerine iltica başvurusunda bulunmaları kararını almıştı. Hükümet ayrıca, kamplarda bulunan yaklaşık 300 kişiyi mülteci kabul merkezlerine göndermişti.

Bu kararın ardından buradaki düzensiz göçmenlerin önemli bir kısmı Batı ülkelerine gitmişti.

Orban’ı kızdıran Adalet Divanı kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ardından, Avrupa Adalet Divanı, mayıs ayında Macaristan'ın, sığınmacıları Sırbistan sınırındaki kampta 4 haftadan fazla tutamayacağı yolunda karar almıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ise daha önce verdiği bir hükümle, Macaristan hükümetinin sığınmacıları bu kamplarda aç bıraktığı için mahkum etmiş ve aldığı ihtiyati tedbir kararıyla gerekli önlemlerin acilen alınmasını talep etmişti.

Avrupa Komisyonu, sığınmacılara yardım edenlere hapis cezası öngören yasa ve geçiş bölgelerinde tutulan mültecilere yiyecek verilmediği gerekçesiyle Macaristan aleyhine ihlal prosedürü başlatmıştı.
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