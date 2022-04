Macaristan Rus doğal gazını Ruble ile almaya hazır

Rus gazına olan bağımlılık en büyük sorun





Bu konuda Avrupa Birliği saflarını kırmış olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban düzenlediği basın toplantısında, Macaristan'ın Rusya'nın talep etmesi halinde sevkiyatları Ruble olarak ödeyeceğini söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ruble olarak ödenmediği takdirde Avrupa'yı gaz arzının kesilmesi riskiyle karşı karşıya oldukları konusunda uyarmıştı.Faturaların ödenmesine haftalar kala Avrupa Komisyonu, Macaristan'ı kast ederek Euro veya Dolar cinsinden ödeme gerektiren sözleşmeleri olan her ülkenin buna bağlı kalması gerektiğini söyledi.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto daha önce yaptığı bir açıklamada AB yetkililerinin, Macaristan devletine ait MVM ile Gazprom arasındaki ikili sözleşmede oynayacak "hiçbir rolü" olmadığını söylemişti.Macaristan, Rusya'nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı işgale yanıt olarak Moskova'ya karşı enerji yaptırımlarını reddeden birkaç AB üye ülkesinden biri olmuştu.Hükümeti Moskova ile on yıldan fazla bir süredir yakın iş ilişkileri sürdüren Orban'a birkaç gün önce gerçekleşen genel seçimlerde iktidarı dördüncü kez kazandıran vaatlerden biri, Macar halkı için gaz arzının güvenliğini koruma taahhüdü olmuştu.Ortalama olarak gazlarının üçte birinden fazlası Rusya'dan alann Avrupa ülkeleri şimdi enerji şirtketleri ile olacakları tartışıyor.Slovakya AB ile uyum içinde hareket edeceğini söylerken, Polonya'nın gaz şirketi PGNiG Gazprom ile bu yılın sonunda sona erecek olan orijinal sözleşmesinin her iki taraf için de bağlayıcı olduğunu belirtiyor.Avusturya'da, enerji şirketi OMV yaptığı açıklamada, doğalgazın Ruble olarak ödenmesi konusunda Gazprom ile ilk temasta bulundu, ancak Viyana'da hükümet Euro veya Dolar dışında herhangi bir para biriminde ödeme için bir gerekçe bulunmadığını söylüyor.Avrupa Birliği şimdiye kadar Rusya'dan gelen petrol ve gaza yaptırım uygulamadı, ancak kömür ithalatı ve diğer ürünlere yönelik bir yasak teklif edilmesi bekleniyor.Szijjarto, "kimsenin kendi sözleşmemizi nasıl değiştireceğimiz konusunda söz hakkı yok." derken büyük ölçüde Rus gaz ve petrol ithalatına bağımlı olan Macaristan, geçen yıl Gazprom ile yılda 4,5 milyar metreküp gaz sevki için uzun vadeli yeni bir gaz tedarik anlaşması imzalamıştı.Bu sırada Putin, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile de Moskova'nın enerji sektörü de dahil olmak üzere Belgrad ile ekonomik işbirliğini genişletmeyi görüştüğü bir toplantı gerçekleştirdi.Sırbistan'ın Rus gazı sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Vucic'in ofisinden yapılan açıklamada, "Yeni sözleşmeyle ilgili görüşmelerin mümkün olan en kısa sürede başlatılması gerekiyor." denildi.Rusya'nın üç önemli boru hattı güzergahı üzerinden Avrupa'ya yaptığı gaz teslimatları şimdilik istikrarlı şekilde devam ediyor.