Samanyoluhaber.com - Moskova



Macaristan, Rus vatandaşlarının güvenlik kontrollerini atlamalarına izin vererek Avrupa Birliği’nin (AB) güvenliğini tehdit etmekle suçlanıyor.







Ayrıca Macaristan’ın Rus vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı AB’yi kızdırıyor. Bu iddialar, Avrupa Halk Partisi (EPP) başkanı Manfred Weber tarafından dile getirildi.Weber, Avrupa Konseyi başkanı Charles Michel’e yazdığı mektupta, Macaristan’ın Ruslara yönelik vize kısıtlamalarını hafifletme kararının Avrupa’ya yönelik bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirtti.Weber, yeni kuralların casusluk faaliyetleri için ciddi boşluklar yaratabileceğini ve potansiyel olarak çok sayıda Rus’un asgari kontrollerle Macaristan’a girmesine izin verebileceğini savundu. Bu durumun ulusal güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturabileceğini vurguladı.Rusların Schengen bölgesindeki hareketinin AB yasalarının öngördüğü kısıtlamaları aşarak kolaylaştırılacağına inanan Weber, bu nedenle, Schengen bölgesinin bütünlüğünü korumak ve benzer gevşemelerin benimsenmesini önlemek için en katı önlemlerin derhal alınması gerektiğini belirtti.Temmuz ayında Macaristan, vatandaşlarının güvenlik kontrolü olmaksızın hızlandırılmış prosedür kapsamında çalışma vizesi alabileceği ülkelerin listesini Rusya ve Beyaz Rusya’yı da kapsayacak şekilde genişletti. Ayrıca ailelerini yanlarında getirme hakkına sahip 65 bin yabancı işçinin üç yıl içinde kalıcı oturma iznine (RP) başvurması bekleniyorAB mevzuatı, üye ülke hükümetlerinin yasal göç ve çalışma izinlerine ilişkin kuralları bağımsız olarak düzenlemesine olanak tanıyor. Ancak, bazı Avrupa Parlamentosu üyeleri, Macaristan’ın bu kararını eleştiriyor. Avrupa Parlamentosu üyesi Sergei Lagodinsky (Yeşiller), Moskova’ya yönelik hibrit saldırılar düzenlediği yönündeki suçlamalar üzerine Macaristan’ın güvenlik kontrollerini gevşetme kararını yanlış olarak nitelendirdi. Ancak Lagodinsky, tüm Rusları “rejimin ajanları” olarak damgalamanın da hata olacağını belirtti.