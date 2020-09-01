Samanyolu Haber /Dünya / Macaristan sınırlarını kapatıyor /01 Eylül 2020 12:07

Macaristan sınırlarını kapatıyor

Macaristan, 1 Eylül itibarıyla doğudaki üç komşusu hariç sınırlarını diğer ülkelere kapatıyor.

SHABER3.COM

1 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren karara göre ülkenin doğu komşuları Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’dan gelecek turistler yeni tip Koronavirüs (Covid-19) negatif olmaları şartıyla muaf tutulacak.

Pazartesi günü Çek Başbakan Andrej Babis ile konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban daha önce Macaristan’da tatillerini geçirmek için rezervasyon yaptıran turistlerin ülkeye girişine izin verdi.

Ağustos ayında günlük vak'a sayılarının yükselmesi 28 Ağustos’ta alınan sınırları kapatma kararında etkili olmuştu. 

Kapatma kararını takiben 30 Ağustos’ta günlük vak'a sayısı 292 insana ulaşarak tüm zamanların günlük rekorunu kırmış oldu.

HAFTAYA OKULLAR AÇILACAK

Orban’ın kabine şefi Gergely Gulyas, haftaya okulların açılabilmesi için bu kısıtlamaların gerekli olduğunu ve tedbirlerin insanları koruduğu kadar ekonomiyi de koruyacağını belirtti.

Bayern Münih ve Sevilla arasındaki UEFA Süper Kupa maçının 24 Eylül’de Budapeşte’de oynanması planlıyordu. 

Gulyas, “Hükûmet, taraftarların maça katılması için birçok farklı tedbir üzerinde çalışıyor.” dedi. Hastalığa yakalananların sayısının arttığını, vak'aların büyük bir kısmının yurt dışı kaynaklı olduğunu sözlerine ekledi.

Bugün açıklanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verisine göre Macaristan ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13,6 daraldı. 

Sanayi sektörü yüzde 20,1 daralırken, hizmet sektörü yüzde 12.2 daralma yaşadı.
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