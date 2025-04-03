Macaristan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekiliyor

Sabah erken saatlerde başkent Budapeşte'ye ulaşan Netanyahu, öğleden önce de Başbakan Orban ile bir araya geldi. Orban ile Netanyahu'nun görüşmesinden kısa bir süre önce de Özel Kalem Müdürü, Macaristan'ın UCM'den çekildiğini, gereken işlemlerin gün içinde başlatılacağını açıkladı.





Macaristan hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) çekildiğini açıkladı. Başbakan Viktor Orban'ın Özel Kalem Müdürü Gergely Gulyas Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Macaristan UCM'den çekiliyor. Hükümet, çekilme sürecini uluslararası hukuka uygun olarak yürütecek" dedi.DW Türkçe'de yer alan habere göre açıklama, Gazze'de savaş suçu işlediği iddiasıyla UCM tarafından hakkında tutuklama kararı verilen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Macaristan'ı ziyareti sırasında geldi. Sağ popülist Başbakan Orban, UCM kararına tepki olarak Netanyahu'yu Budapeşte'ye davet etmiş ve tutuklama kararının uygulanmayacağı güvencesi vermişti.Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu belgesi olan Roma Statüsü'nü 1999 yılında imzalamış, 2001 yılında da onaylamıştı. Macaristan'ın UCM'den çekilmesi için gereken yasa tasarısının parlamentoda onaylanması gerekiyor. Orban'ın partisi Fidesz'in çoğunluğa sahip olduğu parlamentoda tasarının onaylanması bekleniyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın Lahey'deki UCM Başsavcısı Kerim Han ve diğer yetkililere yaptırım öngören kararnameyi Şubat ayında imzalamasının ardından Orban, Macaristan'ın UCM'den çekilebileceği sinyalini vermişti. ABD'nin yanı sıra Türkiye de UCM'ye taraf olmayan ülkeler arasında yer alıyor.UCM, 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanı sıra eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de işledikleri "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle" yakalama emri çıkartmıştı. UCM'nin, hakkında yakalama kararı bulunan kişileri yakalayıp mahkemeye teslim edecek kendi polis gücü bulunmuyor. Ancak UCM'nin kurucu belgesine taraf olan ülkeler, hakkında yakalama kararı olan kişileri tutuklamakla yükümlü. Netanyahu ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.