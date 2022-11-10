Macaristan vatandaşı Türkiye’ye vizesiz girebilecek, Türk vatandaşı vize kuyruğunda kalacak

Macaristan vatandaşlarına Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti uygulanacak.





Macaristan’ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince karar verildi.





Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.





TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE ZORUNLULUĞU





Alınan bu karar tek taraflı olurken Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında ise bir değişiklik olmadığı görüldü.





Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesi mfa.gov.tr’de, “Macaristan tarafından verilmiş oturma izni bulunan kişilerin, diğer Schengen ülkelerinde veya Schengen bölgesine dahil diğer ülkeler tarafından verilen oturma iznine sahip kişilerin Macaristan'da, 180 günlük dönemde 90 gün vizesiz kalabilme hakları vardır. AB ülkelerinden birinde geçerli oturma izni olmayan ya da Schengen vizesi bulunmayan kişilerin Macaristan'dan geçişlerine izin verilmemektedir” ibaresi yer alıyor.