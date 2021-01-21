Macaristan ve BAE Rusya'nın aşısına onay verdi

Macaristan ilaç kurumu, Rusya'da geliştirilen korona virüsü aşısını onayladı. Ülkede eş zamanlı olarak, Oxford/AstraZeneca aşısına da onay verildi.





Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun aşı tedariki için görüşmelerde bulunmak üzere bugün Moskova'ya gideceği açıklandı. Rusya da, ilk dozların en kısa sürede temin edilmesinin planlandığını duyurdu.





Budapeşte'nin iki aşıya birden onay vermesinin arkasında, ekonomisini düzeltmek için sokağa çıkma tedbirlerini daha çabuk kaldırma planının yattığı belirtiliyor. Avrupa İlaç Kurumu (EMA), henüz AstraZeneca aşısını onaylamış değil. Macaristan, dozları edinmesi haline Rus aşısını da ilk kullanan Avrupa Birliği üyesi olacak.













BAE DE ONAY VERDİ

Öte yandan, Sputnik V aşısı bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) de acil kullanım onayı aldı. BAE'deki vaka sayıları son dönemde günlük 3 bin 500'ün üzerinde seyrederken, hükümetin aşılama programını hızlandırmak istediği belirtiliyor.





Sputnik V aşısının BAE'de Aralık 2020'de başlayan Faz-3 denemeleri ise henüz sonuçlanmış değil. Ancak BAE devler ajansı üzerinden yapılan açıklamada, 1000 kişinin şu ana dek sadece ilk dozu aldığı denemelerde Sputnik V'in güvenli olduğunun anlaşıldığı ve güçlü bir antikor seviyesi sağladığı belirtildi. Sputnik V, aynı zamanda BAE'de kullanıma sokulan üçüncü aşı oldu.





Rus aşısının Faz-3 denemeleri devam ederken, ara sonuçlara göre yaklaşık yüzde 92 oranında koruma sağladığı belirtiliyor.