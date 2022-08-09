Macaristan'da 1998'den bu yana bir ilk yaşandı

POLİTİKA FAİZİNİ 800 BAZ PUANIN ÜZERİNDE YÜKSELTTİ





Avrupa Birliği'nde en fazla faiz artışını yapan Macaristan'da enflasyon yükselişini sürdürdü.Ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Temmuz'da yıllık yüzde 13.7 artarak tüm Bloomberg tahminlerini aştı.Volatil emtia fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da yüzde 16.7'ye yükselerek enflasyonist baskıların genele yayıldığını gösterdi.Politika yapıcılar bu sene politika faizini 800 baz puanın üzerinde yükseltti. Macar forinti bu sene Ukrayna'daki savaşın etkisiyle Euro karşısında yüzde 8'den fazla düştü ve gelişen piyasa paraları arasında en kötü performans gösteren 3. para birimi oldu.