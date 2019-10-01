Macaristan'da dinleme skandalı

Macar muhalefet partisi parlamentodaki özel toplantılarının dinlendiğini ve seçim kampanyasına zarar vermek için hassas siyasi içeriğin sızdırıldığını söyledi.







Avrupa Birliği (AB) yanlısı çevreci parti Macaristan için Diyalog, sosyal medyada dolaşan kayıtlar hakkında polise suç duyurusunda bulundu.





KAYITLAR BUDAPEŞTE BELEDİYE BAŞKAN ADAYINA AİT





Kayıtlar, sol-liberal partilerin oluşturduğu bloğun Budapeşte belediye başkan adayı Gergely Karácsony'ye ait. Karácsony kayıtlarda müttefikleri ve seçimdeki şansı hakkında siyasi açıdan hassas yorumlar yapıyor.





Pazar günkü gerçekleştirilen basın toplantısında parti lideri Timea Szabó kayıtların Karácsony'nin kampanyasını baltalamak için alındığını ve çarpıtıldığını iddia etti.





Szabó, "Bu Watergate Skandalı'nın Macar versiyonu. Bu dava 21'inci yüzyıl Macaristanında şimdiye kadarki en büyük skandal." diye konuştu.





Macaristan Parlamentosu dinleme skandalı ile çalkalanıyor.





TOPLANTIYA GETİRDİĞİ BEBEĞİNİN SESİNDEN TANIDI





Independent Türkçe'nin haberine göre, Szabó kayıtların çeşitli toplantılardan alındığını ve yürütülen soruşturmayla hangi toplantılardan ve hangi tarihlerden olduklarının belirlendiğini söyledi.





Parti lideri kayıtlardan birinde toplantılara götürdüğü bebeğinin sesini de tanıdığını belirtti.





Timea Szabó parlamento yönetimi için çalışan birinin toplantılara kulak misafirliği yapmış olabileceğini ancak sözde casusluğu kimin gerçekleştirdiğini müfettişlerin bulacağını söyledi.





Macaristan siyasetini Viktor Orban'ın aşırı sağ Fidesz Partisi yön veriyor. Fidezs Partisi'ni büyük ölçüde muhalefetin sesini marjinalleştiren hükümet yanlısı medya destekliyor.





Macaristan Başbakanı Viktor Orban basın hürriyetini kısıtlayan kararlara imza attı.

Macaristan hükümeti, Avrupa Komisyonu ve sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.





YARGI BAĞIMSIZLIĞI BALTALANDI





Eleştiriler arasında basın özgürlüğü kısıtlamaları ve yargı bağımsızlığının baltalanması gibi suçlamalar da yer alıyor.







Bu yıl içinde iktidar partisi Fidesz, hukukun üstünlüğüne yaklaşımı sebebiyle AB Parlamentosu grubu ana akım, merkez sağ Avrupa Halk Partisi grubundan uzaklaştırılmıştı.





Fidesz, Yahudi karşıtı ve İslamofobik nefret kampanyaları yürütmekle suçlanıyor.





Ayrıca Orban, özellikle "liberal demokrasinin" sona ermesine dair de çağrıda bulundu ve "Hristiyan demokrasisi" kurmak istediğini söyledi.