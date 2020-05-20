Samanyolu Haber /Dünya / Macaristan'dan sığınmacı politikasıyla ilgili 'Avrupa'ya inat' yeni karar /20 Mayıs 2020 10:10

Macaristan'dan sığınmacı politikasıyla ilgili 'Avrupa'ya inat' yeni karar

Macaristan Başbakanı Başdanışmanı György Bakondi, hükümetin, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanının geçen hafta sığınmacılar hakkında verdiği kararı kabul etmeyeceğini söyledi.

SHABER3.COM

Bakondi, kamu televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, Macaristan'ın sığınmacılar için Sırbistan sınırına inşa ettiği kampın iyi işlediğini ve hükümetin bu konuda değişiklik yapmayacağını belirterek, ''Avrupa Adalet Divanının sığınmacı kampıyla ilgili verdiği kararı hükümet kabul etmiyor. Bu kampların Macar anayasasıyla çelişip çelişmediğini kontrol edecek.'' diye konuştu.

Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'da iltica başvuruları reddedilen ve ülkelerine gönderilmeleri kararı verilen 2 İranlı ve 2 Afganistanlı sığınmacının davasıyla ilgili 14 Mayıs'ta verdiği kararda, Macaristan'ın sığınmacıları Sırbistan sınırına inşa ettiği kampta en fazla 4 hafta tutabileceğini, daha sonra ise ülkeye alması gerektiğini belirtmişti.

Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekilmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan edilerek yasa dışı geçişler için uygulanan cezalar artırılmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulan kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Macaristan'dan sığınmacı politikasıyla ilgili 'Avrupa'ya... Sonraki Haber >>

Filmleri aratmayan kaza

Filmleri aratmayan kaza

17 yaşındaki çocuğun polisten kaçışı kötü bitti

17 yaşındaki çocuğun polisten kaçışı kötü bitti

Otoparkta ayı saldırdı

Otoparkta ayı saldırdı

Görünmez kaza

Görünmez kaza

Silivri Cezaevindeki durumu ses kaydıyla eşine anlattı

Silivri Cezaevindeki durumu ses kaydıyla eşine anlattı

Kadir Gecesi Özel Yayını MC TV'de

Kadir Gecesi Özel Yayını MC TV'de

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Hollanda'da anlamlı etkinlik

Hollanda'da anlamlı etkinlik

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:39:39