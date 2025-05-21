Samanyolu Haber /Dünya / Macaristan'ın tepki çeken 'bahar temizliği' yasası AB'ye tosladı /21 Mayıs 2025 12:14

Macaristan'ın tepki çeken 'bahar temizliği' yasası AB'ye tosladı

Avrupa Parlamentosu'nun Macaristan raportörü Tineke Strik, Macar hükümetinin “şeffaflık” adı altında sunduğu yeni yasa tasarısının çarşamba günü Brüksel'de acil olarak genel kurulda ele alınacağını açıkladı. Tartışmalı yasa, yabancı destekli medya ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) listeye alınmasını ve para cezalarına çarptırılmasını öngörüyor.

SHABER3.COM

“Bahar temizliği” söylemi tartışmaları alevlendirdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın “bahar temizliği” olarak nitelendirdiği yasa tasarısı, geçen hafta iktidardaki Fidesz partisi tarafından Macaristan Parlamentosu'na sunuldu. Tasarı, uluslararası kamuoyunun tepkisini çekerken, Orban hükümeti yasayla “yabancı müdahalelere karşı mücadele” hedefini savunuyor. Eleştirmenler ise bu adımın muhalif sesleri bastırmayı amaçladığını belirtiyor.

Tineke Strik: “Sivil alanın çöküşü olabilir”

Hollandalı Yeşiller Partisi milletvekili ve Avrupa Parlamentosu Macaristan raportörü Tineke Strik, Euronews’e yaptığı açıklamada, tasarının ifade özgürlüğünü ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi. Strik, “Macaristan’da halen hayatta olan her eleştirel sesi ne kadar zayıflatacağı konusunda çok endişeliyiz. Bu, sivil toplumun ve bağımsız medyanın çöküşüne doğru atılmış son adım olabilir,” dedi.

Strik, Avrupa Parlamentosu'ndaki birçok grubun genel görüşmeyi desteklediğini belirterek, “Hukukun üstünlüğünün sürekli gerilemesinden çok endişeliyiz. Bu yasa tasarısı bu sürece doğrudan katkıda bulunuyor,” diye konuştu.

Parlamento çoğunluğu yasa karşıtı

Avrupa için Vatanseverler (PfE), Avrupa Muhafazakârları ve Reformistleri ile Egemen Milletler Avrupası grupları dışındaki tüm siyasi oluşumların yasa tasarısının görüşülmesini desteklediği bildirildi. Strik, genel görüşmenin büyük ihtimalle çarşamba öğleden sonra yapılacağını ifade etti.

Medya ve sivil toplumdan AB’ye çağrı

Geçtiğimiz hafta sonu Budapeşte’de binlerce kişi, yasa tasarısını protesto etmek için kitlesel gösteriler düzenledi. Çok sayıda medya kuruluşu da Avrupa Birliği’ne çağrıda bulunarak Macaristan’daki bağımsız medyaya destek verilmesini talep etti.

Avrupa Komisyonu ise yasa taslağı hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, Macar Parlamentosu tasarıyı kabul ettikten sonra yasal analiz yapılacağını bildirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Macaristan'ın tepki çeken 'bahar temizliği' yasası AB'ye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:36:40