Macaristan'ın tepki çeken 'bahar temizliği' yasası AB'ye tosladı





Medya ve sivil toplumdan AB’ye çağrı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın “bahar temizliği” olarak nitelendirdiği yasa tasarısı, geçen hafta iktidardaki Fidesz partisi tarafından Macaristan Parlamentosu'na sunuldu. Tasarı, uluslararası kamuoyunun tepkisini çekerken, Orban hükümeti yasayla “yabancı müdahalelere karşı mücadele” hedefini savunuyor. Eleştirmenler ise bu adımın muhalif sesleri bastırmayı amaçladığını belirtiyor.Hollandalı Yeşiller Partisi milletvekili ve Avrupa Parlamentosu Macaristan raportörü Tineke Strik, Euronews’e yaptığı açıklamada, tasarının ifade özgürlüğünü ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi. Strik, “Macaristan’da halen hayatta olan her eleştirel sesi ne kadar zayıflatacağı konusunda çok endişeliyiz. Bu, sivil toplumun ve bağımsız medyanın çöküşüne doğru atılmış son adım olabilir,” dedi.Strik, Avrupa Parlamentosu'ndaki birçok grubun genel görüşmeyi desteklediğini belirterek, “Hukukun üstünlüğünün sürekli gerilemesinden çok endişeliyiz. Bu yasa tasarısı bu sürece doğrudan katkıda bulunuyor,” diye konuştu.Avrupa için Vatanseverler (PfE), Avrupa Muhafazakârları ve Reformistleri ile Egemen Milletler Avrupası grupları dışındaki tüm siyasi oluşumların yasa tasarısının görüşülmesini desteklediği bildirildi. Strik, genel görüşmenin büyük ihtimalle çarşamba öğleden sonra yapılacağını ifade etti.Geçtiğimiz hafta sonu Budapeşte’de binlerce kişi, yasa tasarısını protesto etmek için kitlesel gösteriler düzenledi. Çok sayıda medya kuruluşu da Avrupa Birliği’ne çağrıda bulunarak Macaristan’daki bağımsız medyaya destek verilmesini talep etti.Avrupa Komisyonu ise yasa taslağı hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, Macar Parlamentosu tasarıyı kabul ettikten sonra yasal analiz yapılacağını bildirdi.