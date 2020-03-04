Samanyolu Haber /Spor / Maccabi FOX-Anadolu Efes maçı için Koronavirüs tedbiri /04 Mart 2020 21:58

Maccabi FOX-Anadolu Efes maçı için Koronavirüs tedbiri

İsrail'de de görülen Koronavirüs vakaları sonrasında Maccabi FOX-Anadolu Efes maçının tedbir amaçlı olarak seyircisiz oynanmasına karar verildiği ifade edildi.

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Anadolu Efes'in bu akşam TSİ 22.15'te deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile oynayacağı mücadele Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Koronavirüs tehlikesi spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın ülkede 5 bin kişiden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmasının ardından THY Euroleague'in 27. haftasında bu akşam oynanacak Maccabi FOX - Anadolu Efes karşılaşmasına seyirci alınmamasına karar verildi.

Maçın bütün biletlerinin tükenmesine rağmen, basketbolseverler mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.
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