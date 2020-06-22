Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medya hesabından koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.





Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi sürecinin başladığını ifade eden Mehmet Maçoğlu, "En kısa zamanda haberleşmek üzere" dedi.





Maçoğlu, dün yaşadığı boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkikleri ve yapılan test sonuçlarına göre, kendisinde corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.





Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Maçoğlu, Tunceli Devlet Hastanesin’de tedavi sürecim başladığını ifade etti.



