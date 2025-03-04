Macron: AB Ukrayna’ya desteği artıracak

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA Macron’un verdiği bilgilere göre, Avrupa Birliği bu kararını 6 Mart’ta alacak ve yardım yüz milyarlarca euro seviyesinde olacak.



La Tribune gazetesine konuşan Macron, “Bu zirvenin amacı Ukrayna’ya desteği artırmak ve Avrupa Komisyonu’na, geniş çaplı ortak finansmanı mümkün olan en kısa sürede başlatması için yetki vermek. Çünkü burada mesele sadece Ukrayna değil, bizim güvenliğimiz de söz konusu. 6 Mart zirvesi bu nedenle büyük önem taşıyor. Sağlanacak fon muhtemelen yüz milyarlarca euro ile ölçülecek” ifadelerini kullandı.



Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği’nin en kısa sürede ABD’nin Ukrayna’ya verdiği desteği korumak için her şeyi yapacağını da belirtti.

Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşasının yıllar süreceğini vurgulayan Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki tartışmaya ilişkin olarak ise, “Herkesin sakinleşmesi gerekiyor” yorumunu yaptı.



Zelenskiy: Trump ile yaşanan tartışma hakkında konuşmak istemiyorum



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Londra’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump ile yaşanan tartışma hakkında konuşmak istemediğini belirtti. “Böyle bir formatta güçlü ilişkiler kurmak zor. Bu mesele geçecek ve daha önemli konulara odaklanacağız. Yapıcı olursak olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.



Tartışmanın, Ukrayna’nın savaşın çözümü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelerin mümkün olup olmadığı konusunda yaşandığı belirtiliyor. 28 Şubat’taki gerilimli görüşmenin ardından Trump’ın Zelenskiy ve Ukrayna heyetinden Beyaz Saray’ı terk etmelerini istediği bildirildi.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna liderinin özür dilemesi gerektiğini belirtirken, Zelenskiy bunu yapmadı ancak yaşananları “talihsiz bir olay” olarak değerlendirdi.



Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Zelenskiy’in Beyaz Saray’daki açıklamalarıyla Ukrayna krizinin çözümü için yürütülen müzakerelere zarar verdiğini öne sürmüştü.



28 Şubat’ta ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Oval Ofis’te bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar, Ukrayna’nın doğal kaynaklarına yönelik bir anlaşma imzalamayı planlıyordu. Ancak müzakereler başarısızlıkla sonuçlandı ve görüşme gergin geçti.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Trump yönetiminin Zelenskiy ile müzakereleri sona erdirme konusunda fikir birliğine vardığını açıkladı.