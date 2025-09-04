Macron: AB, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri hazırlıklarını tamamladı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Macron, "Avrupalılar olarak, Ukrayna ve Ukrayna halkına, barış anlaşması imzalandığı anda güvenlik garantileri sunmaya hazırız" dedi.





Macron, Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Bu garantilerin, Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla tasarlandığı vurgulandı. Macron, "Bu garantiler, Ukrayna'nın gelecekteki güvenliğini sağlamak için kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı.





Macron, hazırlanan güvenlik garantileri planının detaylarının, ABD Başkanı Donald Trump ile paylaşılacağını belirtti. Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği liderleri ve Zelenski, telefon görüşmesiyle Trump ile Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusunu ele alacak.





Ukrayna'nın güvenliği, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun önceliklerinden biri





Macron, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin, ancak bir barış anlaşmasının imzalanması durumunda devreye gireceğini vurguladı. "Ateşkes sağlanır ve barış anlaşması imzalanırsa, Ukrayna'ya güvenlik garantileri sunmaya hazırız" diyen Macron, bu garantilerin Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini sağlamak için tasarlandığını belirtti.





Macron, Ukrayna'nın güvenliğinin, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri, ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla tasarlanmış durumda. Macron, "Ukrayna'nın güvenliği, Avrupa'nın güvenliği için de kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı.





Ayrıca Macron, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak görüşmenin, Ukrayna'nın geleceği açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Trump'ın, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda Avrupa Birliği ile iş birliği yapması bekleniyor.