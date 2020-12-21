Macron: Anlık bir dikkatsizlikle veya kötü şansla bana da bulaştı

Kendini izole eden ve tedavi süreci başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medyada paylaştığı bir videoda son durumu anlattı.







Semptom gösterdikten sonra test yaptırdığını söyleyen Macron, semptomlardan önce hükûmet görevlileri ve uluslararası bağlantılarla görüşmeler yaptığını bu nedenle hepsinin kendini karantinaya aldığını söyledi.





“Bu virüsün herkese bulaşabileceğini gördük” diyen Macron salgının başından bu yana önlemleri sıkı sıkıya uyguladığını hatırlattı. Macron, virüse yakalanmasıyla ilgili olarak “Anlık bir dikkatsizlik ya da kötü şans” dedi.