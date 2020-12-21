Samanyolu Haber /Dünya / Macron: Anlık bir dikkatsizlikle veya kötü şansla bana da bulaştı /21 Aralık 2020 13:56

Macron: Anlık bir dikkatsizlikle veya kötü şansla bana da bulaştı

Yeni tip Koronavirüs’e (Covid-19) yakalanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önlemlere sıkı bir şekilde uysa da “anlık bir dikkatsizlik ve kötü şans” nedeniyle hastalandığını söyledi. Macron, çok dikkatli olsa da kendinin de yakalandığını hatırlatarak “Herkesin başına gelebilir” dedi.

SHABER3.COM

Kendini izole eden ve tedavi süreci başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medyada paylaştığı bir videoda son durumu anlattı.

Semptom gösterdikten sonra test yaptırdığını söyleyen Macron, semptomlardan önce hükûmet görevlileri ve uluslararası bağlantılarla görüşmeler yaptığını bu nedenle hepsinin kendini karantinaya aldığını söyledi.

“Bu virüsün herkese bulaşabileceğini gördük” diyen Macron salgının başından bu yana önlemleri sıkı sıkıya uyguladığını hatırlattı. Macron, virüse yakalanmasıyla ilgili olarak “Anlık bir dikkatsizlik ya da kötü şans” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Macron: Anlık bir dikkatsizlikle veya kötü şansla bana... Sonraki Haber >>

Fuat Oktay kürsüde fenalaştı!

Fuat Oktay kürsüde fenalaştı!

İşte AKP budur: Bir Özlem, iki Zengin!

İşte AKP budur: Bir Özlem, iki Zengin!

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

Araç kontrolden çıktı

Araç kontrolden çıktı

Dümeni kitlenen gemi karaya oturdu

Dümeni kitlenen gemi karaya oturdu

Otoyolda askeri helikopteri görünce şaşırdılar

Otoyolda askeri helikopteri görünce şaşırdılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:26:07