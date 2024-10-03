Macron: Avrupa Birliği tehlikeli bir dönemden geçiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Berlin ziyareti, İran ve İsrail arasındaki gerilimin tırmandığı çok hassas bir döneme denk geldi.



Almanya Şansölyesi Olaf Scholz çarşamba günü ateşkes ihtiyacının altını çizerken, Macron da Ortadoğu'daki Fransız askeri varlığını arttırarak İsrail'i destekleme sözü verdi.



Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) çok tehlikeli bir durumda olduğu ve tek pazarını derinleştirmediği ve üye ülkeler arasında sürtüşmelere neden olan parçalanmayı çözmediği takdirde "ölebileceği" uyarısında bulundu.



AB'nin yeni düzenlemeler konusunda kısa sürede harekete geçmemesi halinde, birliğin beş ila 10 yıl içinde bir kurtarma planı uygulamak zorunda kalacağını belirtti.



Avrupa'nın en güçlü iki ekonomisi, Çin'in elektrikli araç (EV) tarifeleri konusunda nasıl ilerleyecekleri konusunda da anlaşmazlık yaşıyor.



Macron, AB'nin Çin elektrikli araçlarına gümrük vergisi getirme planlarını desteklediğini söylerken, Scholz, gümrük vergilerinin Alman ekonomisinin büyük ölçüde bağımlı olduğu otomobil endüstrisini altüst edebileceği endişesiyle dikkatli davranıyor.



Birçok Alman otomobil üreticisi, cuma günü yapılacak AB oylamasında Almanya'nın ek ithalat vergilerine karşı oy kullanması çağrısında bulunuyor. Scholz, yüksek gümrük vergilerine katı ticari tedbirlerle misilleme yapma ihtimali olan Çin ile açık bir diyalog için kampanya yürütüyor.



Macron ayrıca AB'nin Çin ve ABD gibi dünya güçlerinin gerisinde kalma riski nedeniyle savunma ve güvenliğe öncelik vermesi ve "yenilik yapma kabiliyetini hızlandırması" gerektiğini söyledi.



Mevcut bütçenin verimli olmadığını ve Avrupa'nın gençlere daha iyi bir gelecek sunamaması ve yeşil enerjiye geçişte daha hızlı ilerleyememesi halinde ekonomilerin durgunlaşmaya devam edeceğini söyledi.