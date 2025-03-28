Samanyolu Haber /Dünya / Macron: Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya 'güvenlik sağlama güçleri' gönderecek /28 Mart 2025 14:15

Macron: Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya 'güvenlik sağlama güçleri' gönderecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te düzenlenen Avrupa liderleri zirvesinde, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya “güvenlik sağlama güçleri” göndereceğini açıkladı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Fransız liderin ifadelerine göre, bu askeri misyonun gönderilmesi, Rusya ve Ukrayna’nın barış konusunda anlaşmaya varmasının ardından mümkün olabilecek. Bu güçler, karada, havada ve denizde görev yapacak. 

Macron’dan Zelenski’ye Destek Mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirve öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi Paris’teki Elysee Sarayı’nda ağırlayarak gündem hazırlığı yapmış ve açık desteğini göstermişti. 

Bu zirve, Macron’un inisiyatifiyle oluşturulan ve Ukrayna’ya barış sağlanması durumunda asker göndermeyi değerlendiren “gönüllüler koalisyonu”nu belirlemeyi amaçladı.

Macron, Trump yönetiminin ateşkes sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmayı amaçlayan 30 günlük bir ateşkesi “ilk adım” olarak nitelendirdi. “Rusya, ön koşul olmaksızın 30 günlük ateşkesi kabul etmelidir.” diyen Macron, Fransa’nın Ukrayna’ya 2 milyar euro ek yardım sağlayacağını açıkladı. Bu yardım paketinde Mistral hava savunma füzeleri, AMX-10 RC tankları ve mühimmatlar bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca Avrupa’nın yeni bir saldırıyı önleyebilecek güçler oluşturması gerektiğini savundu. Macron, Ukrayna’ya destek konusunda dört aşamalı bir plan sundu:

1.  Yeni bir askeri ve ekonomik yardım paketi sağlamak.
2.  Kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlamak.
3.  Ukrayna ordusunun yeniden yapılandırılması ve Rusya’ya karşı caydırıcılığının artırılması.
4.  Barışı koruma amaçlı Avrupa müttefiklerinin gönüllü olarak Ukrayna’ya asker göndermesi. Ancak bu askerlerin cephe hattında yer almayacağı belirtildi.

Avrupa için siyasi ve lojistik sorunlar

Avrupa ülkeleri, olası bir barış anlaşması durumunda Ukrayna’nın güvenliğini sağlamak için asker göndermeye alternatif planlar arıyor. 

Asker gönderme fikrinden vazgeçilmesinin arkasında siyasi ve lojistik sorunlar ile Rusya ve ABD’nin bu duruma karşı çıkma olasılığı yatıyor. 

Bu alternatiflerin detaylı bir şekilde ele alınması amacıyla “istekliler koalisyonu” adı verilen ülkelerin temsilcileri, 27 Mart’ta Paris’te toplandı.

Ancak kaynaklar, genel olarak asker gönderme fikrinden vazgeçilmesinin, bazı ülkelerin eğitim ve destek amaçlı asker göndermeyeceği anlamına gelmediğini vurguladı.

Zelenski’den Fransa’ya Teşekkür

Volodimir Zelenski, Macron’un desteğini memnuniyetle karşıladığını belirterek, Fransa’nın savunma yardımlarının Ukrayna için hayati önem taşıdığını söyledi. Zelenski, “Mirage uçaklarınız hava savunmamızın bir parçası oldu. Avrupa’nın desteği olmadan savunmamızı sürdüremeyiz.” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden İgor Jovkva’nın zirve öncesi yaptığı açıklamada, “Bize barış güçleri değil, savaşmaya hazır, donanımlı ve kararlı birlikler gerekiyor.” ifadesi Fransa’da tepki topladı. Zelenski, danışmanının ifadelerinin yanlış anlaşıldığını veya hatalı olduğunu belirtti.
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