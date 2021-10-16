Macron 'Cezayirlileri anma' törenine katılacak

Kurbanlar Paris'in sorumluluğu kabul etmesini istiyor





Fransa'nın başkenti Paris'te 17 Ekim 1961'de Cezayir'in bağımsızlık mücadelesini desteklemek ve uygulanan sokağa çıkma yasağını protesto etmek için binlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlendi. Polisin sert şekilde müdahale ettiği olaylarda en az 14 bin kişi gözaltına alındı.Çıkan olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı resmi olarak hiçbir zaman açıklanmadı. Ancak bağımsız kaynaklar olaylarda en az 300 kişinin öldürüldüğünü belirtti. Tanıklar göstericilerin bir kısmının da Paris polis karargahının bahçesinde ya da metro istasyonlarında öldürüldüğünü aktarıyor.Tarihçi Jean-Luc Einaudi, 1999'da gösteriye müdahale emrini veren Papon’a karşı açtığı davayı kazandı. Böylece katliamın kasıtlı yapıldığı resmileşti. 2012 yılından beri de izin alınarak olaylar için anma törenleri düzenleniyor.Son günlerde Cezayir ile yaşanan gerginliği azaltmak isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün katliamda hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törene katılacak. Ülkede ilk kez bir cumhurbaşkanı bu olaya ilişkin bir anma töreninde yer almış olacak.Macron'un törende konuşma yapmaması, etkinliğinin ardından yazılı açıklama yapması bekleniyor. Katliamın 60. yıl dönümünde Macron'a bu olaylarda Fransa'nın sorumluluğunu kabul etmesine yönelik çok sayıda çağrı yapılıyor.Cezayir'in Fransa'ya karşı verdiği 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesinde 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti