Macron: Çin'deki Uygur toplama kamplarını en ağır biçimde kınıyoruz

Temmuz ayında eski Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) partisi üyesi Aurelien Tache ile birlikte yaklaşık 30 milletvekilinin konuyla ilgili hazırladığı mektuba cevap veren Macron, Uygur bölgesindeki azınlıklara yönelik uygulamaların insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, "Konuyla ilgili her türlü gelişmeyi Çinli yetkililerle birebir görüşüyoruz. Şincan bölgesindeki toplama kamplarında yapılan uygulamaların bir an önce sonlanması gerekiyor." diye konuştu.







Euronews'te yer alan haberde, Uygur bölgesinde yaşayan kişilerin verdiği raporlar ve internet üzerinde Doğu Türkistan ile haberleri yakından takip ettiğini ifade eden Macron, "Toplu tutuklamalar, fail-i meçhul vakalar, baskıyla çalıştırma, Uygurlara ait kültür ve mirasın yok edilmesi ve toplama kampları gibi uygulamalar uluslararası insan haklarınına aykırıdır. Tüm bu uygulamaları kınıyoruz." diye konuştu.





Fransa Cumhurbaşkanı, milletvekili Tache'ye 6 Eylül'de gönderdiği mektupta, "Sizi temin ederim ki Uygurlar konusunu sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Paris hükümeti konuyla ilgili uluslararası düzeyde harekete geçilmesi için harekete geçecek. Çin'in kuzey doğusunda yaşananların, özellikle de Birleşmiş Milletler (BM) forumuna taşınması için çalışmalarımız devam ediyor." diye de sözlerine ekledi.





Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne uluslararası gözlemcilerin girmesine derhal izin vermesi gerektiğini söylemişti.





Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.





Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı ancak uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" şeklinde tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur'un kendi rızası dışında tutulduğu tahmin ediliyor.